Obras Públicas inicia el trámite de información pública del borrador del anteproyecto de Ley del Taxi

23/01/2017 - 10:30

El borrador de anteproyecto de Ley de la Generalitat del Taxi de la Comunitat Valenciana ha iniciado el proceso de información pública, según publica este lunes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El plazo para la presentación de observaciones será de 15 días hábiles a partir de este martes y el texto se puede consultar en la página web de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio o en la dirección general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Las alegaciones, sugerencias u observaciones efectuadas por las personas o entidades que se consideren interesadas deben formularse por escrito dirigido a esta Dirección General.

El anteproyecto de Ley del Taxi busca "la profesionalización del sector para mejorar la calidad del servicio, además de acabar con las confusiones en materia competencial", ha explicado el Consell.

Se pretende ofrecer a los profesionales un marco jurídico que les permita su actividad en condiciones de homogeneidad, modernidad y seguridad, reconociendo la contribución que prestan a la actividad productiva y económica, destacando el componente público que caracteriza sus prestaciones.

En primer lugar, regula el objeto, ámbito de aplicación de la Ley, los principios por los que se rige y el reparto de competencias. Como novedad destaca que se devuelven las competencias en esta materia para los municipios de menos de 20.000 habitantes que no estén en un Área de Prestación Conjunta.

El Título II se centra en el nuevo modelo impulsado basado en "un taxista, una licencia". La ley aplica el modelo de prestación del profesional autónomo y, por lo tanto, sólo las personas físicas podrán ser titulares de una autorización o licencia, sin perjuicio de que este titular pueda contar con conductores colaboradores o asalariados.

El objetivo es garantizar una mayor eficacia y calidad del servicio porque se establece un contacto directo entre el usuario y la persona que explota el servicio. Con este modelo, según la Generalitat, se evitarán las acumulaciones de licencias que pueden generar situaciones no deseables. Para los casos de acumulación de licencias, la ley establecerá un plazo de dos años para que se haga la transmisión de las licencias a otra persona física.

VEHÍCULOS DE NUEVE PLAZAS

La Ley también recoge, entre otras novedades, que en régimen general se autorizarán vehículos de cinco plazas y desiete para vehículos adaptados. No obstante, en casos excepcionales, como por ejemplo en zonas rurales donde no está garantizada una comunicación suficiente con transporte se autorizarán vehículos de nueve plazas como transporte a la demanda y de agrupación de viajeros. La antigüedad de los vehículos que prestan servicio de taxi no excederá de 12 años.

Igualmente, se incluye el régimen tarifario de la prestación de los servicios de taxi mediante el establecimiento de tarifas urbanas e interurbanas, será la conselleria en materia de transporte la que deberá ajustar el régimen tarifario del taxi a los criterios establecidos en la ley en el plazo de seis meses.

El Consell ha subrayado que la ley acabará con la tarifa variable, porque las tarifas que se aplicarán para desplazamientos fuera de las municipios o las áreas de prestación conjunta serán las tarifas interurbanas. Igualmente, se aplicará la tarifa de la Comunitat Valenciana en viajes fuera de los límites de la autonomía.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DEL TAXI

Además, se crea la figura de los Centros de Distribución de los Servicios del Taxi, donde se ofrece la posibilidad a los taxistas de agruparse en una sociedad o cooperativa para poder concentrar la oferta de sus servicios y mejorar la comercialización. En ningún caso el usuario asumirá el coste de la puesta a disposición del taxi mediante este servicio.

Asimismo, se regula las Áreas de Prestación Conjunta (APCs) como entidades formadas por varios municipios para la mejora de la prestación del servicio de taxi.

Finalmente, se recogen una serie de disposiciones adicionales, transitorias y finales,cuyo objetivo es contemplar aquellas situaciones que van a permitir una "correcta aplicación" de la ley. Así, destaca la disposición transitoria primera, que pretende aplicar medidas para conseguir un 5 por ciento de taxis adaptados y responder así a la demanda y a las necesidades actuales.