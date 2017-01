Maestre defiende que una posible fusión con IU sea refrendada por una mayoría cualificada: "Es una decisión de calado"

23/01/2017 - 10:38

No comparte que Errejón deba dejar la portavocía en el Congreso si pierde su propuesta

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha defendido este lunes que una posible fusión con IU sea ratificada por una "mayoría muy grande, una mayoría cualificada" porque se trata de una decisión de "calado".

Preguntada en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre el punto que recoge a este respecto el documento presentado por la corriente de Íñigo Errejón para el congreso de Vistalegre II, Maestre ha indicado que "lo que propone esa cláusula es que una decisión de tal calado tiene que ser defendida por una mayoría muy grande, una mayoría cualificada".

Según ha señalado, esas discusiones "parecen estar encima de la mesa" y ha indicado que Podemos "ha apostado desde el primer momento por construir de forma leal y fraterna alianzas en las distintas escalas de la política de nuestro país".

De este modo, se ha referido a las confluencias en Cataluña, a las mareas en Galicia, a la coalición electoral en Valencia, y en los municipios, a las "alianzas de forma clara con el resto de organizaciones y movimientos sociales que iban construyendo ciudades", como pasó en Madrid con Ahora Madrid.

Pero ha insistido en que, en su opinión, esas decisiones "tienen que tomarse de forma democrática". "Si alguien quiere una fusión orgánica con IU, tendría que ser una mayoría cualificada de la organización la que lo refrendara", ha subrayado.

Sobre la propuesta de limitación de mandatos, ha aclarado que no sería "retroactivo" y que, por lo tanto, la gente que ha estado hasta ahora dirigiendo lo puede seguir haciendo "durante muchos años más". Esto responde, ha dicho, a un "clamor" en la organización por un cambio.

"Construimos hace dos años y medio un partido enfocado a ganar muchas elecciones en un periodo muy corto de tiempo, donde los órganos de dirección tenían mucho poder", ha explicado, destacando que ahora están en otra fase política, y que hay que "descentralizar y desconcentrar la capacidad de decisión a los territorios, a los círculos y al resto de órganos del partido".

Sobre si le gustaría que hubiese un pacto entre la corriente de Pablo Iglesias y los de Íñigo Errejón previo a Vistalegre, Maestre ha indicado que lo que quiere es que salgan "adelante las mejores ideas para una organización que está llamada a ser el futuro de este país". "Me gustaría que ese debate fuera de verdad", ha indicado, al tiempo que ha dicho que no sabe si lo hará en forma de acuerdo o que cada uno presente sus ideas.

EL QUE PIERDA NO DEBE DAR UN PASO ATRÁS

Por otro lado, Maestre no es partidaria de que quien pierda en Vistalegre --el proyecto que presente-- deba dar un paso atrás. "No comprendo por qué, tendría que dar paso atrás mucha gente. Hay muchas propuestas encima de la mesa y espero que el que no consiga que su propuesta salga no dé un paso atrás porque se quedaría vacía la organización", ha apuntado.

Preguntada directamente si Errejón debería dejar la portavocía en el Congreso de los Diputados en el caso de que su propuesta no sea la elegida, ha vuelto a decir que no ve el por qué: "Se ponen ideas encima de la mesa, en última instancia si hay que hacerlo se votan y a lo que queremos ir es apostar por una organización plural y que sea capaz de integrar las sensibilidades, las diferencias que se dan en cualquier equipo humano".

Para Maestre, el hecho de que tuvieran que apartarse los que no terminan por sacar adelante su propuesta "sería lo contrario". La portavoz municipal y miembro de Podemos dice que en el partido tienen que ser "más abiertos, más plurales, con una cultura política más amable y más democráticos en la cuestión interna".