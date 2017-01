La abogada del homicida de dos agentes rurales: "Le dio un vuelco el cerebro"

23/01/2017 - 12:14

La abogada del homicida confeso de dos agentes rurales en Aspa (Lleida), Montserrat Torres, ha explicado este lunes que el cazador no sabe explicar por qué disparó: "Dice que le dio un vuelco el cerebro".

LLEIDA, 23 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Torres ha considerado que si su cliente hubiera pensado antes de actuar habría dicho: "La desmonto --la escopeta-- y si me cae una multa porque no llevo los papeles prefiero una multa que estar encerrado por vida', es un acto mecánico, no se lo explica, se ha arrepentido, está hundido por eso".

"Él sabe que ha destrozado a dos familias, es consciente ahora, no sabe lo que le pasó", ha indicado la abogada, que sostiene que su cliente lo recuerda vagamente y que tiene un vacío.

"Él recuerda verse corriendo, es él quien llama al 112 pero no puede ni finalizar la llamada porque empieza a ser consciente de lo que ha hecho, no huye del lugar ni se esconde", ha aseverado.

La abogada ha precisado que su defendido llamó para dar el aviso de lo ocurrido "cuando deja de estar en estado de 'shock'".