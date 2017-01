Los forenses del caso de los agentes rurales investigan si hubo tres o cuatro disparos

23/01/2017 - 12:26

Los forenses del caso del homicidio de dos agentes rurales el sábado en Aspa (Lleida) investigan si el cazador detenido Ismael R.C. descargó tres o cuatro disparos contra sus víctimas, ya que existen dudas de la cifra total.

LLEIDA, 23 (EUROPA PRESS)

Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, los forenses están analizando los datos de la autopsia de los dos fallecidos y analizando los orificios causados por las balas para acabar de determinar cuántos impactos recibieron, todos en la cabeza.

La abogada del cazador, Montserrat Torres, sostiene que él disparó tres y no cuatro detonaciones: "No disparó cuatro, eso significaría que volvió a cargar y él no volvió a cargar".

El conseller de Interior, Jordi Jané, explicó en una comparecencia el sábado que el tipo de arma, una Benelli de calibre 12, tiene un dispositivo de seguridad con el que sólo se pueden hacer tres disparos seguidos pese a tener capacidad para cinco cartuchos.

En ese momento, ante estas informaciones técnicas, él consideró que "todo hace pensar que se han disparado tres cartuchos".