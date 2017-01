PP y Podemos insisten en que el presupuesto es "ficticio" y critican a C's por apoyarlo

23/01/2017 - 12:35

PP y Podemos Cantabria han insistido en que el presupuesto regional elaborado por el Gobierno PRC-PSOE para este 2017 es "ficticio" y han alertado de los "recortes" que habrá y de las consecuencias que tendrán para la Comunidad el incremento de la deuda y del déficit. Además, ambos partidos critican a la otra formación en la oposición, Ciudadanos (C's), por el acuerdo alcanzado con el bipartito para sacar adelante las cuentas.

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo han manifestado este lunes el 'popular' Ignacio Diego, expresidente autonómico, y la podemita Veronica Ordóñez durante sus intervenciones en el debate de las enmiendas a la totalidad que estos dos grupos han presentado para que el proyecto de ley sea devuelto al Ejecutivo para que lo rehaga.

Podemos ha advertido de que los presupuestos de este año, además de ser una "falacia", llevan a la "quiebra económica y social" de Cantabria y ha asegurado que con ellos la Comunidad alcanzará los 3.000 millones de euros de deuda.

La diputada morada cree que las "mentiras" y la "desvergüenza" del presupuesto se ve "con ojos azules, con ojos morados" y de "cualquier color". Además, ha opinado que los números propuestos "no atienden" las necesidades de los cántabros y tampoco se cumple con el acuerdo de investidura PRC-Podemos para que Miguel Ángel Revilla sea presidente.

Ordoñez no ve en las cuentas "ninguna intención" de cumplir con el acuerdo de investidura, sobre todo en materia de Servicios Sociales. "Nosotros ya no esperamos nada de los compromisos que hemos asumido con ustedes", ha afirmado la podemita, para manifestar que su formación está "absolutamente decepcionada" con un Ejecutivo que "no tiene un proyecto para Cantabria".

Podemos ha opinado que el documento elaborado por regionalistas y socialistas "no recoge inversión suficiente en I+D+i", está "basado en el asfalto", "incide" en un modelo económico que se ha mostrado "ineficaz", no apuesta por el empleo indefinido y de calidad y "no garantiza" cuestiones como la dependencia o el incremento de la Renta Social Básica, esto es que "no atiende a las necesidades básicas, vitales y perentorias de la ciudadanía de Cantabria".

También ha censurado que se mantiene a Sodercan como "el juguetito de la vicepresidenta", Eva Díaz Tezanos (PSOE), y en los que no se cumplen los compromisos de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Así ha acusado al presidente Revilla de usar la corrupción como "arma arrojadiza" mientras él es "incapaz" de poner medidas para luchar contra ella en la región. "Es muy sencillo criticar la corrupción fuera de Cantabria", ha censurado Ordoñez, que ha denunciado en múltiples ocasiones durante su intervención el incumplimiento que, a su juicio, supone este presupuesto de los compromisos del acuerdo de investidura.

"Ustedes sabían lo que querían y con quién lo podían encontrar", ha dicho al Gobierno en alusión al acuerdo alcanzado para sacar adelante los presupuestos de 2017 con Ciudadanos. A esta formación le ha advertido de la falta de voluntad que, en su opinión, muestra el bipartito de cumplir sus compromisos. "Ciudadanos, ya nos lo contareis el año que viene", ha avisado la podemita.

Para Ordoñez, con su decisión de abstenerse para facilitar la aprobación de los presupuestos, C's opta por un "modelo de supervivencia" para convertirse en un "partido bisagra".

IRRESPONSABILIDAD DE C'S

También el PP ha dedicado gran parte de su intervención a criticar la decisión de Ciudadanos de facilitar la aprobación del Presupuesto y, algo que, según el expresidente de Cantabria, líder del PP regional y también de la oposición, Ignacio Diego, supone un "disparate de tamaño descomunal y una irresponsabilidad".

El 'popular' ha advertido a la formación naranja que "responderán de las consecuencias para Cantabria de su apoyo de a una mentira a sabiendas", con la que, a su juicio, este partido ha "pasado de ser oposición a ser colaboradores necesarios" de unos presupuestos que considera un "sainete".

De forma irónica, ha preguntado a los diputados de C's qué va a hacer "cuando detecten incumplimientos" "¿Qué van a hacer, tocar una campana?", ha cuestionado.

Pero Diego ha remarcado que su grupo "no va a ser cómplice" de un presupuesto que es una "lamentable ficción" que ha sido "elaborada para satisfacer exigencias partidistas" y "fruto de una subasta discrepante entre los miembros del Gobierno", con unos "ingresos inflados artificiosamente" que lo hacen "irrealizable", que tiene insuficiencias presupuestarias" y que va a tener "consecuencias son muy preocupantes".

Ha insistido en que, o bien, "no se va a ejecutar en una parte sustancial", con partidas de gasto en las que "se va a meter la tijera" o que va a disparar el déficit "a niveles estratosféricos", que van a llevar a "graves problemas de sostenibilidad de los servicios públicos con consecuencias imprevisibles" para Cantabria, o ambas cosas a la vez. "No vamos a ser cómplices de este sainete", ha concluido Diego.