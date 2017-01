CHA exige que el alcalde lidere la negociación del presupuesto tras decaer la propuesta de plantilla municipal

23/01/2017 - 12:43

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha pedido que el alcalde, Pedro Santisteve, lidere la negociación del presupuesto tras decaer la propuesta de plantilla municipal en la que se incluían las 14 plazas del servicio de atención telefónica del 010.

ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRES)

La propuesta de plantilla ha decaído en la votación de la comisión de Servicios Públicos y Personal al contar con los votos contrarios PSOE, PP y C's mientras que ZeC y CHA han apoyado la propuesta.

Al no aprobarse la propuesta de plantilla municipal "no puede aprobarse el presupuesto" de 2017, ha subrayado Asensio para indicar que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) tendría que presentar otra propuesta de plantilla en una comisión extraordinaria de Servicios Públicos y Personal antes de llevarla al pleno previsto para este lunes.

En rueda de prensa, Asensio ha incidido en que CHA reclama que "se aparte lo que interfiere en la negociación del presupuesto, como las plazas del 010", y ha precisado que "a pesar de estar de acuerdo en municipalizar el servicio, se tendría que apartar de la negociación para lograr el acuerdo, pero ZeC no ha hecho caso y ha tirado para adelante".

El edil de Chunta dicho que "si no hay plantilla, no hay presupuesto y no son conscientes del callejón sin salida en que se han metido para ver quien tiene más músculo, el PSOE o ellos" en referencia al equipo de gobierno de ZeC. Además, ha observado que el 010 "está más lejos de su municipalización que hace una semana".

RECONDUCIR

A su parecer, "lo más terrible es que mientras la izquierda se pelea la derecha se frota las manos". Por ello, ha abundado en que "Santisteve se preocupe por su presupuesto porque la situación no es nada positiva, ni favorable para que haya un clima de negociación por la izquierda". En este contexto ha recordado que CHA ha presentado unas 50 enmiendas por importe de 7 millones de euros y "nos queremos ver reflejados" en el resultado final.

Asensio, ha señalado que "si alguien piensa que es posible que de aquí al miércoles --día de la Comisión de Economía y Cultura-- haya un acuerdo es que vive en otro mundo, porque tiempo es posible que haya, pero la confianza no existe", ha matizado.

El portavoz de CHA ha incidido en que "en política, la palabra y los compromisos son sagrados y el alcalde no ha cumplido con la palabra de no incluir las 14 trabajadoras en la plantilla municipal, y es difícil que así haya un clima que propicie la negociación".

Carmelo Asensio ha vuelto a reclamar que el "alcalde asuma su responsabilidad como máximo responsable y, si es necesario que se aplace la aprobación definitiva del presupuesto porque queremos un presupuesto por la izquierda tarde antes que un mal presupuesto".

En este sentido, ha pedido que el alcalde reúna a los portavoces de los grupos municipales para "reconducir" la situación y ha reiterado a Pedro Santisteve que "se implique y asuma su responsabilidad".

Asensio ha traslado esta petición al alcalde, al observar que "el problema es que esta situación la ha buscado ZeC y existe un desgobierno permanente".