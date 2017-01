De la Torre cree que hay una oposición vecinal "clarísima" al proyecto del metro en superficie al Civil

23/01/2017 - 13:39

Apunta a que lo más preocupante son las obras del tramo Vialia-Guadalmedina, que "siguen paradas y sin licitar"

MÁLAGA, 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha afirmado este lunes que existe una oposición vecinal "clarísima" al proyecto del metro en superficie hasta el Hospital Civil, al tiempo que no ha entrado a valorar la manifestación de este domingo de la plataforma ciudadana 'No al tranvía al Civil', que congregó a algo más de un centenar de asistentes.

En este sentido, De la Torre ha aludido "a las 13.000 firmas que están recogidas para expresar una opinión clara y concreta de desacuerdo con la solución planteada", agregando que tiene en cuenta dichas firmas como las reuniones mantenidas con vecinos y la manifestación. "Tengo muy claro que en esa zona no ha habido nunca aceptación de esta solución y les preocupa sus efectos negativos en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT)", ha dicho.

Cuestionado por los periodistas sobre la manifestación de este domingo, ha expresado que "cualquier opinión que dé sobre este tema sería contradictoria porque nunca he opinado sobre manifestaciones", al tiempo que ha subrayado que lo que más le "preocupa" es que las obras de la conexión Vialia-Guadalmedina "siguen paradas y sin licitar para poder terminar el tramo".

"Cada semana, mes y año que se retrase tiene un costo importante para las arcas públicas andaluzas", ha comentado, añadiendo que la conexión del metro Guadalmedina-Atarazanas "está en marcha, pero sin ese tramo anterior de nada sirve en lo que se pueda avanzar en ese tramo final para llegar a cruzar el río y entrar en la Alameda".

Por otro lado, ha señalado que no asistió a la manifestación de este pasado domingo "no solo por problemas de agenda, sino al estar en un proceso abierto de búsqueda de soluciones para los viajeros que pierde el metro por no llegar a la Malagueta", ya que el ramal proyectado hacia el Hospital Civil tenía la intención de compensar los viajeros que el metro no iba a tener al no hacer la Junta las obras hasta la Malagueta.

En este punto, ha subrayado que si no llega a este punto "no es culpa municipal, sino porque la Junta no ha sido capaz de llevar el compromiso que estableció en esta materia, de tener una solución que no fuera conflictiva sino positiva y extrapolable a otras zonas de la ciudad", a lo que ha insistido en que la alternativa del metrobús "es extrapolable para Campanillas y Puerto de la Torre, son ventajas inmensas que las pusimos como muestra de la colaboración institucional que tenemos en esta materia".

Sobre la reclamación de la Junta al Ayuntamiento de Málaga para que éste se posicionara respecto al trazado proyectado en superficie al Civil, De la Torre ha informado que contestarán en esta materia "dentro de los plazos --primeros de febrero--, y no estamos a plazo vencido". "Cuando llegue el momento, construiremos una respuesta lo más clara y positiva posible", ha agregado.

EMT

Por último, el regidor ha insistido en que las actuaciones del metro han costado "varios cientos de millones de euros, y lo lógico es que sean usadas por el máximo de viajeros y en términos de no perjudicar a muchas líneas de la EMT".

En este punto, ha informado de que "no se puede construir un esquema de viabilidad metro a base de perjudicar y debilitar la funcionalidad de la EMT", señalando a "los puestos de trabajo y los millones de viajeros que tiene".

"Lo que hay que hacer es sumar ganando todos, no sumar a base de restar a la EMT", ha subrayado, concluyendo que según los estudios del Área de Movilidad, las líneas de trabajo van en la dirección de restar viajeros a la empresa municipal, y "ahí hay un error de concepto, de filosofía, un error político grave".