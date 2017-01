El PP pide a Oltra y Puig "altura de miras" porque "no se debe hacer política" del temporal

23/01/2017 - 13:44

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en las Corts Eva Ortiz ha pedido este lunes al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la vicepresidenta, Mónica Oltra, "altura de miras" porque "lo importante" tras el temporal es recuperar la normalidad para los ciudadanos y "no hacer política ni tirarse los trastos a la cabeza".

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

En ese sentido, ha recalcado, tras dar una rueda de prensa sobre las adjudicaciones de Fitur, que "hay otros temas para hacer política, pero estos temas no son para hacer política" cuando todavía hay personas sin suministro eléctrico y carreteras cortadas.

Sin embargo, ha lamentado que "en clave política" Oltra dio "una orden de ir contra el Gobierno central en la rueda de prensa posterior el pleno del Consell del pasado viernes, porque así son sus manifestaciones" y Puig "sigue como nos tiene acostumbrados detrás de todo lo que diga Oltra". "Eso no puede ser", les ha reprochado.

Además, Ortiz ha recordado que los problemas eléctricos en la comarca valenciana de Requena Utiel "se deben exclusivamente a líneas de distribución y por tanto de competencia autonómica". Con todo, ha apuntado que "no podemos tirarnos los trastos a la cabeza cuando hay población que está en las carreteras que no puede pasar y que no tiene luz".

En cualquier caso, ha destacado que hasta tres ministros han dado explicaciones y el del ramo se puso en contacto con el presidente de la Generalitat la misma tarde para "ponerse a disposición" de lo que necesitara.

Así, ha destacado "la colaboración" del Gobierno central con la Generalitat "siempre ha sido absoluta". Además, ha recalcado que aunque esperaba una "una ola de frío importante quizá a todos la situación nos ha pasado por encima". En ese sentido, ha apuntado que "entre todos hemos pensado que iba a ser menos".

Ortiz ha insistido en que el Gobierno de España "está intentado solucionar los problemas generados por este fuerte temporal" y "entiendo que la Generalitat haciendo lo que puede".

Asimismo, ha mostrado su reconocimiento a todas los efectivos de Bomberos, Guardia Civil y resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que durante estos días "sin descanso han estado ayudando a que la normalidad vaya a su sitio". Ortiz ha apuntado que es "evidente" que recuperar la normalidad "lleva su tiempo".