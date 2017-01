El Museu Can Framis se llena de "minimalismo sensible" con Jordi Alcaraz

23/01/2017 - 13:52

El Museu Can Framis de Barcelona se ha llenado de "minimalismo sensible" al hilo de la exposición 'Esborradís' protagonizada por obra reciente del artista catalán Jordi Alcaraz hasta el 11 de junio, ha explicado el crítico de arte y colaborador de la muestra J.F. Yvars en rueda de prensa.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La pintura hábil y sugerente de Alcaraz (Calella, Barcelona, 1963) es un "juego de equívocos y ambigüedades" de aparente sencillez, pero de una complejidad profunda, en palabras de Yvars, quien llegó al artista fruto de un trabajo de inducción después de conocer la obra.

"Leo más que miro cuadros de pintura, y en cambio soy incapaz de escribir y de hablar de lo mío", señalaba el artista al presentar la exposición, en que homenajea a todos los cuadros que nunca pintará con una obra llena de goteros de tinta tras un transformado metacrilato titulado 'Reducir las ideas a pintura' (2015).

A juicio de Alcaraz, que hacía cuatro años que no exponía en Barcelona, la citada obra podría ser considerada como una 'biblioteca de errores': "Todos los cuadros que podría hacer y todos los que no podría, porque no sé, quedan aquí guardados; reducidos a tinta".

Su técnica artística se mueve entre un expresionismo matérico y el minimalismo, en procesos que pueden ser sensuales y otros fruto de lanzamientos violentos y tensionados contra estructuras de cartón que muestra agujereadas con algunos espejos escondidos para ilustrar --por ejemplo-- un diálogo interior.

Tras un espejo mínimamente distorsionado por una estructura de metacrilato manipulado esconde la obra 'Historia de una pintura' (2014) que, para Alcaraz, habla de "todas las pinturas figurativas posibles".

Un autorretrato con el óvalo vaciado se convierte en una de las obras de introducción del recorrido, que también muestra una escultura con hierro forjado que hizo para homenajear a su amigo y ayudante de Eduardo Chillida, Carlos Lizariturry, con el que coincidía en una feria internacional.

Después de esta exposición, mostrará las citadas obras en una galería y museo de Berlín, ha explicado el artista, que ha destacado que sus obras aparecen siempre muy bien enmarcadas, puesto que su proceso creativo se inicia con la selección de un marco clásico.

MARCO, PÁGINA EN BLANCO

"El marco es como la superficie en blanco", ha contado Alcaraz, que en su obra reciente también utiliza libros antiguos --algunos de 1700-- como objeto creativo que manipula o muestra sacralizados en un marco antiguo o bien, supuestamente, manchados de una tinta brillante que parece estar líquida.

Los libros siempre aparecen con páginas en blanco, nunca con elementos gráficos, que no interesan al artista y que bebe de conceptos como la 'poética del silencio' de la filósofa María Zambrano como fuente de inspiración, aunque también de muchas otros autores, escritores y filósofos, ha dicho.