Temporal.- C-LM pedirá responsabilidades a compañías eléctricas por el hecho de que aún haya ciudadanos sin luz

23/01/2017 - 14:37

Ruiz Santos pide a estas empresas que estén preparadas para temporales de nieve, pero también para "cuestiones más leves"

TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que ha lamentado que una vez pasado el fin de semana aún haya pueblos en la región que continúen sin suministro eléctrico como consecuencia de la intensa nevada que el pasado jueves afectaba a las provincias de Albacete y Cuenca, ha dicho que van a pedir una "investigación y responsabilidades" a las compañías suministradoras.

"No entendemos que pasado el fin de semana haya pueblos que aún no tengan suministro. Por eso hemos anunciado pedir esa investigación y pedir responsabilidad de que en estos días de tanto frío haya tantos ciudadanos sin luz. No es de recibo", ha defendido la titular regional de Fomento en una entrevista en 'Castilla-La Mancha despierta' de Castilla-La Mancha Media, que ha recogido Europa Press.

En este marco, la consejera ha defendido la "buena" gestión y coordinación llevada a cabo por el Ejecutivo regional frente a la nevada y ha asegurado que, desde el primer momento, el Gobierno regional despejó el acceso al Hospital de Almansa y escoltó a los operarios de las compañías eléctricas para que pudieran llegar a los lugares afectados por los cortes y restablecieran el suministro.

PIDE MÁS PREPARACIÓN A LAS ELÉCTRICAS

De su lado, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, ha avanzado que el Gobierno regional "estudiará con las diferentes compañías eléctricas conocer qué ha sucedido con los cortes del suministro eléctrico prolongados en la provincia de Albacete", y ha calificado la magnitud del siniestro de "muy alta", instando a estas empresas a estar preparadas para temporales de nieve, pero también para "cuestiones más leves".

Sobre esta cuestión, la Dirección provincial de Economía, Empresas y Empleo en Albacete ha comenzado a elaborar un Informe para conocer cuáles han sido los factores que han podido incidir en "la prolongación de los cortes de suministro eléctrico", según ha informado en nota de prensa la Junta.

A preguntas de los medios de comunicación, Ruiz Santos ha afirmado que "está prácticamente restablecido el servicio eléctrico en toda la provincia", siendo los focos "afectados", zonas periféricas, algunas pedanías, fincas agrícolas y segundas residencias, pero los servicios públicos están "garantizados".

El delegado provincial de la Junta de Comunidades ha remarcado, durante el acto institucional de la firma del acuerdo marco con la Red de Residencias de Mayores de Albacete, que la Administración autonómica ha estado en permanente contacto con la compañía eléctrica mayoritaria, y ha informado de que los municipios más afectados han sido de norte a sur, desde Fuentealbilla y Casas Ibáñez hasta Bonete y Almansa, con especiales incidencias en Alpera, Alcalá del Júcar, Higueruela, Casas de Juan Núñez, Alatoz, Carcelén, Villavaliente, Jorquera, Golosalvo, Hoya Gonzalo, Pozolorente y Valdeganga.

La Junta estima que el pasado jueves llegaron a carecer de suministro eléctrico unos 40.000 clientes, siendo en la mañana de este lunes, unos 174 contratos afectados, localizados principalmente en Almansa y Caudete.

Por último, Ruiz Santos ha puntualizado que son las compañías eléctricas las que están obligadas a garantizar el suministro eléctrico y la reparación de las infraestructuras, y ha señalado que la propia Junta de Comunidades ha realizado ya un primer recorrido por las zonas afectadas, evaluando importantes daños en redes eléctricas, instalaciones particulares y líneas de electricidad.