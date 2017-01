El CYTEMA de la UCLM obtiene la calificación definitiva de Campus de Excelencia Internacional

23/01/2017 - 14:54

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha otorgado al Campus de Excelencia Internacional CYTEMA de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) la máxima calificación --una 'A'-- por lo que el proyecto de Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente merece la calificación definitiva de Campus de Excelencia Internacional Regional en el contexto europeo, tal y como ha indicado el rector UCLM, Miguel Ángel Collado.

ALBACETE, 23 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha otorgado al Campus de Excelencia Internacional CYTEMA de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) la máxima calificación --una 'A'-- por lo que el proyecto de Campus Científico y Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente merece la calificación definitiva de Campus de Excelencia Internacional Regional en el contexto europeo, tal y como ha indicado el rector UCLM, Miguel Ángel Collado.

El acto, celebrado en la Escuela Internacional de Doctorado, ha contado con la presencia del vicerrector de Investigación y Política Científica, Julián Garde, y el coordinador del Cytema, Francisco Sáez.

Tal y como ha recordado Julián Garde, el principal reto al que se enfrenta el CyTEMA a partir de ahora es la búsqueda de financiación para el desarrollo de la investigación, que le permita mantener los elevados estándares alcanzados y el alto posicionamiento mundial entre universidades en cuanto a ciencia e ingeniería de la energía y del medio ambiente, ha informado la UCLM en nota de prensa.

"Mantener esa posición de liderazgo pasa necesariamente por incrementar la captación de fondos de investigación. En este sentido, desde la UCLM se entiende que la apuesta del Gobierno regional por la energía y el medio ambiente y la bioeconomía, dos de los sectores considerados estratégicos en la RIS3 regional, contribuirá esa captación de fondos", ha afirmado.

Se trata "sin duda de una gran noticia", tal y como ha valorado el rector durante la comparecencia, indicando que es un "éxito colectivo, impulsado principalmente por los investigadores de la Universidad regional", al que se suma la colaboración pública y privada, tanto nacional como internacional.

Un reconocimiento llevado a cabo por la comisión internacional de expertos nombrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ha otorgado la máxima calificación, una 'A', por lo que dicho proyecto consigue este sello definitivo, después de que se le concediera en la convocatoria de 2011 y tras ser evaluado posteriormente con la misma calificación en los años 2013 y 2014.

Miguel Ángel Collado ha indicado que este reconocimiento externo es el resultado de un trabajo en equipo que no solo revierte en la institución académica, sino también en la sociedad castellano-manchega.

"El CyTEMA es una apuesta de la UCLM por la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento en energía y medioambiente, sectores identificados como de interés estratégico en la RIS3 de la región de Castilla-La Mancha", ha destacado.

En este sentido, el rector ha puesto como ejemplo diferentes rankings e informes que "muestran claramente el crecimiento y la distinción alcanzada por la UCLM en los últimos años en las disciplinas asociadas a este sector, gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los investigadores que forman parte del proyecto".

100 MEJORES UNIVERSIDADES

Datos, a juicio de Collado, que sitúan a la Universidad regional entre las 100 mejores universidades del mundo en Energy Science and Engineering y entre las 400 mejores del mundo en Environmental Science and Engineering, según el último Ranking Shanghái (Academic Ranking of World Universities) por disciplinas.

Además, la UCLM aparece en el puesto 127 en el GreenMetric Ranking of World Universities, que clasifica a las universidades en función de la sostenibilidad de su campus a partir de seis dimensiones ponderadas que comprenden entorno del campus e infraestructuras, energía y cambio climático, gestión de residuos, uso del agua, transporte y educación, ha destacado su rector.

El proyecto CYTEMA fue reconocido en octubre de 2011 por el secretario General de Universidades con la calificación de 'Campus de Excelencia Internacional' de ámbito regional (CEI), tal y como ha explicado su coordinador, Francisco Sáez, quien además ha subrayado como principal objetivo el de "posicionar a la UCLM como referente europeo en energía y medio ambiente en el año 2020". Sáez ha señalado que actualmente el CyTEMA cuenta con 16 institutos de investigación adscritos y más de 450 investigadores pertenecientes a más de medio centenar de grupos de investigación.

El rector también ha querido destacar de dicho proyecto la colaboración como socios estratégicos de otras tres universidades (Universidad París-Est Créteil de Francia, Universidad Abdelmalek Essâadi de Marruecos y Universidad de Emiratos Árabes Unidos), las empresas INDRA y Solaria y tres instituciones (Centro Nacional del Hidrógeno, Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración y el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha).

NOTABLE ESFUERZO INVESTIGADOR

Por su parte, el vicerrector de Investigación ha subrayado el "notable esfuerzo" realizado por los investigadores, a pesar de las dificultades económicas y la falta de financiación la UCLM, "para llevar a cabo el proyecto de conversión a Campus de Excelencia CYTEMA, ejecutando diez de las doce actuaciones inicialmente propuestas, a pesar de que tan solo se ha recibido financiación parcial por parte de los programas de Fortalecimiento 2010 y 2011 para cinco de ellas".

Las principales acciones llevadas a cabo se enmarcan en tres ejes estratégicos: Mejora docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior; Mejora científica y transferencia de conocimiento y Transformación del campus para una mayor sostenibilidad.