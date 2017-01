Zaragoza-. Santisteve anuncia que ZeC presenta un voto particular para retirar el 010 de la plantilla

23/01/2017 - 15:22

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha anunciado que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) ha decidido que este grupo municipal presente un voto particular a la propuesta de plantilla para retirar las 14 plazas del servicio de atención telefónica 010 y de esta forma poder avanzar en la negociación del presupuesto de 2017 con el PSOE y CHA.

ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)

Santisteve ha comparecido en rueda de prensa para informar además de que se ha reunido con la delegada del servicio del 010, Rosa del Mazo, para abordar el "posible malestar causado" entre las trabajadoras por este asunto y le ha trasladado el "compromiso de que el problema se resolverá por ZEC" al argumentar que la empresa concesionaria les adeuda desde el pasado mes de noviembre.

El alcalde ha dejado claro que el Ayuntamiento "necesita que el 010 se siga prestando con la profesionalidad que lo hacen y porque es nuestro compromiso de justicia social". En este contexto ha expuesto que si estas 14 trabajadoras "hubieran ido a los tribunales el problema estaría resuelto" al estimar que la justicia les habría dado la razón como a otros 400 empleados de la plantilla que en su día denunciaron su situación laboral.

La decisión de presentar un voto particular conlleva que la nueva propuesta de plantilla municipal que presente el equipo de Gobierno se debatirá en la comisión de Economía y Cultura de este miércoles cuando también se debata el proyecto de presupuesto de 2017 y dar paso a la aprobación el pleno del lunes de la semana próxima.

"Me he comprometido a cumplir que, una vez que haya presupuesto, se procederá a todas las remunicipalizaciones que se puedan porque es una cuestión de justicia y atiende a un criterio de calidad de la prestación del servicio" ha enfatizado el alcalde.

NO MÁS RETRASO

Santisteve ha explicado que una vez que el 010 ya no interfiera en la negociación del presupuesto "solo queda esperar a que no sea objeto de más retrasos y pensamos que es el momento para despejar la aprobación de las cuentas de la ciudad, que deberían estar al principios del año y más allá de febrero no puede retrasarse".

El concejal de Vivienda y Deporte, Pablo Híjar, ha agregado que el "010 no será un problema en la negociación del presupuesto con PSOE y CHA" y ha dejado claro que "la agenda del Gobierno solo la marca el Gobierno" en referencia a que se haya esperado a este lunes, una vez finalizada la comisión de Servicios Públicos y Personal, para anunciar la presentación del voto particular.

"Hoy no se salvaba nadie de votar y dar la cara sobre la posición de remunicipalizar el servicio del 010 y PSOE ha demostrado, una vez más, que no está a favor de la remunicipalizaión y siempre tiene una excusa", ha expuesto Híjar.

"Nadie me va a decir cuándo tengo que proceder a tomar determinadas decisiones y cumplimos los que dijimos, pero no vamos a ir al dictado de otros", ha enfatizado Santisteve sobre el momento de decidir la retirada de las plazas del 010 de la plantilla.

Seguidamente, ha dicho que "el Gobierno tendrá que tomar sus decisiones cuando procesa y ahora hay que hablar del presupuesto" y ha confiado en que "no haya nuevos escollos" porque las entidades están expectantes para planificar sus actividades y necesitan el presupuesto.

SENSIBILIDADES

Según Híjar, hay plazo suficiente para debatir el voto particular y aprobar el presupuesto" y ha aseverado que "no hay una doble postura en el equipo de Gobierno, sino distintas sensibilidades".

Híjar ha reiterado que "no entendemos que se marque una línea roja --por el 010-- cuando otros gobiernos han procedido a internalizar o asumir la gestión directa de servicios que antes estaban externalizados" y ha recalcado que "no puede ser una excusa ni para retrasar la aprobación del presupuesto, ni para entrar en razón".

El alcalde ha indicado que tras este paso hay que seguir la negociación con el PSOE, "que ya ha reanudado Rivarés y creo que no se han interrumpido en ningún momento extraoficialmente, aunque oficialmente sí", ha puntualizado.

Híjar ha añadido que el Gobierno municipal "no ha roto la negociación y no puede ser que se caigan proyectos que supuestamente apoyan PSOE y CHA", entre los que ha citado los depósitos del Parque Pignatelli o las viviendas con usos comunes del antiguo cuartel de Pontoneros.

"El PSOE deberá explicar qué quiere hacer con ellos y no se puede aprobar un presupuesto para luego no dejar ejecutarlo, por lo que espero que la palabra del PSOE sirva para algo", ha concluido Híjar.