Piden 4 años de cárcel para el empleado de una empresa de cobro de morosos por amenazar a un deudor con llevarse al hijo

23/01/2017 - 15:26

La Fiscalía de Valencia reclama una pena de cuatro años de prisión para un hombre, trabajador de una empresa de cobro de morosos, por amenazar a un deudor con llevarse a su hijo en un "furgón grande" hasta que le pagase y por allanar su vivienda.

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El juicio contra este hombre ha arrancado este lunes ante un jurado popular en la Audiencia de Valencia y durante la vista, el acusado ha negado los hechos que se le atribuyen. En concreto, la fiscal pide para él cuatro años de prisión por un delito de allanamiento de morada y otro de amenazas.

Los hechos se remontan al 20 de enero de 2014, cuando el acusado se presentó sobre las 12 horas en el domicilio de la víctima, situado en la localidad valenciana de Alfafar.

Según el relato provisional de la fiscal, tras llamar a la puerta, el hombre fue recibido por la madre del propietario, de 84 años, que le preguntó que era lo que quería. Sin contestarle, empujó la puerta hacia dentro y accedió al interior.

Una vez dentro se encontró con la mujer del dueño de la vivienda, quien le exigió una explicación a su comportamiento, y ante sus ruegos de que saliera de la casa, éste le empezó a exclamar: "que su marido debe dinero y si no paga se va a buscar problemas... que a iba a informar a todo el mundo que conoce su situación... que la próxima vez que volviera no iría a gastar gasolina, sino que lo haría de otra manera... que como su marido no pagara, ella y su familia tendrían problemas".

Esto generó una situación de "angustia" en ambas mujeres, ya que antes de marcharse también les manifestó: "que tenía intención de ir al colegio de su hijo pequeño y lo iba a coger en un furgón grande y se lo llevaría hasta que pagasen la deuda", siempre según el mismo relato de la fiscal, que el acusado niega.

En ese momento, la mujer del presunto deudor le indicó que no quería problemas y le pidió que le diera un teléfono al que llamar. Este le entregó una tarjeta donde se leía 'El cobrador del Frac', y se marchó del lugar.