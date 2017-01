El PSOE tilda de "salida exitosa" la retirada de las plazas del 010 de la plantilla municipal

23/01/2017 - 15:39

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Javier Trívez, ha calificado de "salida exitosa" la decisión del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de retirar mediante un voto particular las 14 plazas del servicio de atención telefónica del 010 de la plantilla municipal al ser una exigencia de los socialistas para avanzar en la negociación presupuestaria.

ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno deberá presentar un nueva propuesta de plantilla municipal en la Comisión de Economía y Cultura de este miércoles, cuando también se debatirá el proyecto de presupuesto de 2017.

No obstante, Trívez se ha mostrado escéptico y ha dicho que "cuando vea el voto particular sobre el 010 se darán las condiciones para negociar el presupuesto".

Trívez ha recordado que la retirada de los puestos de trabajo "conflictivos" de la plantilla "la hemos oído desde hace mes y medio, pero no se había cumplido cuando era el motivo de bloqueo del presupuesto porque lo condiciona", ha remachado.

En rueda de prensa, ha reiterado que "cuando vemos el voto particular, si está en los términos que entendemos, entonces se darán las condiciones para retomar la negociación del presupuesto".

Sobre los tiempos de aprobación del presupuesto, Trívez ha opinado que "un retraso de la votación favorecerá que la negociación se desarrolle en condiciones más favorables y sería lo razonable", ha considerado.

Tras reiterar que los puestos del 010 eran un "escollo fundamental" ha abundado en que si la decisión de presentar un voto particular "se hubiera hecho la semana pasada, no se habría perdido este tiempo", del que se ha preguntado a quién beneficia porque "los socialistas hemos luchado para que la ciudad tuviera un presupuesto por encima de enfrentamientos que no sabíamos a que servían", ha afirmado.

ESCÉPTICOS

Según el concejal del PSOE "no se tendría que haber forzado esta situación cuando, además, había un calendario pactado desde hace más de dos meses y así evitar llegar a esta situación incómoda".

Trívez ha abundado en que el "incumplimiento sistemático de la palabra dada nos hace ser escépticos, pero vamos a darlo por bueno aunque no entenderemos que hay condiciones para seguir negociando hasta que veamos que este voto particular se presenta".

El socialista ha precisado que desde el equipo de gobierno "dicen que no es una cesión, sino no poner condiciones al presupuesto, pero eso lo tiene que valorar los ciudadanos" y ha apostillado que si ZeC "no vuelve a faltar a la palabra es que habrá un cambio y será una cesión que es como nosotros lo valoramos".

Finalmente, ha recordado que se han presentado más de 500 enmiendas al presupuesto de 2017, de las que 115 son del PSOE, y ha confiado en "poder remontar la negociación, que nunca lo será en las mejores condiciones y no por el PSOE, sino por los más interesados en tener presupuesto, que es el Gobierno de ZeC", ha sentenciado.

Trívez también ha aseverado que "hemos entrado en la negociación presupuestaria con el ánimo de ceder y las enmiendas del PSOE van en positivo", ha dejado claro.

"Vamos a ver si ahora y después de todo lo que ha pasado y si se cumple será que ZeC ha cedido a lo que ha sido una obcecación para tener unos presupuesto aprobados", ha zanjado.