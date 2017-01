Agrupaciones procedentes de seis países convertirán a Ourense en referente de la música clásica en marzo

23/01/2017 - 15:50

La décima edición del Festival Pórtico do Paraíso extiende sus conciertos a los monasterios de Rocas y Xunqueira

OURENSE, 23 (EUROPA PRESS)

Lugares emblemáticos de la provincia de Ourense, como los monasterios de Xunqueira de Ambía o San Pedro de Rocas, acogerán algunos de los conciertos programados con motivo de la décima edición del Festival Pórtico do Paraíso, que en esta ocasión contará siete agrupaciones llegadas desde seis países.

Entre los días 3 y 12 de marzo los ourensanos volverán a tener una nueva cita con la música clásica, a través de un programa con conciertos a cargo de agrupaciones de Galicia y de España, pero también procedentes de Inglaterra, Hungría, Palestina, República Checa y Francia.

La Diputación de Ourense ha acogido la presentación oficial de este programa cultural, en un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente de la institución provincial, Rosendo Fernández; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ourense, Belén Iglesias; el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; la vicepresidenta de Festclásica, Valentina Granados y el director del festival, Enrique Miguéns.

El director de Agadic ha resaltado las "dos realidades" que cubre esta cita cultural ourensana. Por un lado ha destacado la "ejecución de música en lugares de gran belleza arquitectónica", pero también ha alabado la "atención a los estudiantes de música".

Para Sutil la ampliación de la programación de este festival a otras localidades y monumentos de la provincia "ha sido un gran acierto".

Así también lo ha defendido el vicepresidente de la Diputación provincial, Rosendo Fernández, que manifestado que la realización de conciertos en escenarios como los monasterios de Xunqueira de Ambía y San Pedro de Rocas ofrecerán "un atractivo añadido al festival".

"REENCUENTRO" CON GRUPOS PARTICIPANTES

El director del festival, Enrique Miguéns, ha destacado que la décima edición del Pórtico do Paraíso apuesta por ser una cita de "reencuentro", por lo que contará con la presencia de artistas que ya han participado en años anteriores. De hecho, cinco de los siete conciertos previstos repiten en la provincia.

Por su parte, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ourense ha resaltado que esta cita con la música clásica "sitúa a Ourense en el mapa internacional de la música de cámara"

Las entradas serán gratuitas para todos los conciertos, excepto el que tendrá lugar en el Teatro Principal. En la pasada edición el festival contó con la asistencia de 2.400 espectadores.

EL PROGRAMA DE ACTUACIONES

La apertura oficial del Pórtico do Paraíso será en la Catedral de Ourense el 3 de marzo, con un concierto a cargo del grupo instrumental y vocal inglés His Majestys Sagbutts and Cornetts.

El domingo 5 de marzo será el turno de Haroni Dúo, formación húngaro-palestina del pianista Bishara Haroni y la violinista Adi Haroni, que tocará en el Teatro Principal y protagonizará uno de los encuentros con el alumnado del Conservatorio de Música de Ourense.

Estas acciones formativas contarán también con la participación del grupo gallego de música antigua Resonet.

El Museo Arquelógico acogerá el 8 de marzo al dúo gallego Mercedes Hernández y Fernando Reyes (voz, cítolas y laúdes medievales), la representación española en este cartel junto al ensemble barroco Accademia del Piacere, que actuará el venres 10 en la iglesia de Santa María Nai.

Otro de los escenarios ourensanos será la iglesia de Santiago de As Caldas, que el domingo 12 acogerá el concierto del grupo vocal británico The Orlando Consort), acompañado por Kuljit Bhamra (tabla), Jonathan Mayer (sitar) y Sahid Khan (voz).

Otra formación vocal masculina, el octeto de la República Checa The Gentlemen Singers, será la protagonista de la extensión del festival en Xunqueira de Ambía, con su recital del sábado 4 de marzo en la iglesia de Santa María A Real; mientras que la voz y el arpa medieval de la francesa Brigitte Lesne sonarán el sábado 11 de marzo en San Pedro de Rocas.