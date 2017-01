Mogherini afirma que la UE está "lista y dispuesta" a colaborar con la administración Trump

23/01/2017 - 16:04

La alta representante de Exteriores de la UE y vicepresidenta de la CE, Federica Mogherini, ha asegurado que la UE "está más que lista y dispuesta a colaborar con la nueva administración de Estados Unidos" liderada por Donald Trump, en base a las prioridades y los valores europeos.

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa durante el II Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo (UpM) que se celebra hasta el martes en el Palau de Pedralbes de Barcelona, sede de esta organización internacional que encabeza su secretario general, Fathallah Sijilmassi.

En referencia al eslógan electoral de Trump 'America first', ha dicho: "No sé si Europa primero o América primero", pero ha asegurado que ambas partes tienen intereses conjuntos, y que la UE quiere seguir colaborando con Estados Unidos, como con la anterior administración, aunque no coincidan en algunas posturas.

Una vez los nuevos equipos de la administración Trump se hayan aposentado en sus cargos, la UE y Estados Unidos tendrán que ver en qué políticas e intereses coinciden, y ha augurado que hay vías comunes en "cooperación y diálogo", incluso en zonas de conflicto de la región mediterránea --ya que Mogherini lo ha dicho en rueda de prensa en la UpM--.

El ministro de Exteriores jordano, Ayman Al Safadi, ha dicho en la misma rueda de prensa que su país y Estados Unidos siempre han tenido amistad, por lo que desean seguir colaborando: "Todos nos enfrentamos al desafío terrorista", y ha apostado por trabajar a favor de la democracia.