Gürtel. yanez afirma que no era de su competencia saber si bárcenas declaraba su fortuna

23/01/2017 - 15:33

- Afirma que el extesorero del PP recurrió a sus servicios después de haber perdido 31 millones de euros

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

Iván Yáñez, considerado por la Fiscalía testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas, aseguró este lunes que no era “competencia” suya comprobar que su cliente declaraba su fortuna a la Hacienda pública. “Yo no tengo capacidad de influencia sobre una decisión (la de presentar la declaración de la renta) que es personal e intransferible”.

Yáñez, para el que la Fiscalía solicita siete años de prisión, aseguró ante el tribunal que juzga la 'trama Gürtel' que Bárcenas recurrió a sus servicios en 2009, poco tiempo después de que se abriera la investigación sobre él, pero insistió que esa circunstancia no tuvo nada que ver con su contratación.

Lo que motivó que Bárcenas recurriese a él es que “estaba muy preocupado” tras haber perdido 31 millones de euros del dinero que tenía en el extranjero. Fue por eso, explicó, por lo que le nombró apoderado de sus cuentas en Suiza porque tenía “problemas muy gordos” y una “pérdida brutal” de dinero, por lo que recurrió a él para reorientar sus inversiones.

Bárcenas tenía en ese momento dos cuentas en dos bancos suizos, Lombard Odier y Dresdner Bank, a nombre de la Fundación Sinequanon. Su deseo a la hora de contratar los servicios de Yañez era que “gestionara su cartera porque mi trabajo es ese, gestión y asesoramiento. No me dedico al blanqueo", insistió el presunto testaferro que acabó asegurando que “cuando un señor pierde 31 millones no piensa en lo que tiene que pagar (a Hacienda) sino en lo que ha perdido”.

Para dejar patente su repulsión a los evasores fiscales, Yañez dijo a la fiscal Concepción Sabadell que ha pagado “más de dos millones de euros de impuestos a lo largo de mi carrera profesional y quiero que todo el mundo pague sus impuestos. Me indigna que no se paguen impuestos, pero cuando preguntas a alguien si ha pagado sus impuestos, te dice siempre que sí”.

Su labor, insistió, no era saber si el dinero depositado en Suiza “era lícito o no” se limitaba al “análisis” de la cartera para recomendar los activos que debía vender y los que debía conservar. Pese a ello, Yañez le preguntó a Bárcenas si estaba en paz con Hacienda y éste le dijo que "tenía todo declarado", aunque no le pidió ningún documento que respaldase esta afirmación.

