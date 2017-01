Las discusiones de Blanco (Podemos) con Gorostiaga (PSOE) y PRC 'caldean' el debate de enmiendas a la totalidad

23/01/2017 - 16:23

El debate de las enmiendas a la totalidad de PP y Podemos al proyecto de ley de Presupuestos regionales de 2017 y de la 'ley de acompañamiento' se ha saldado este lunes con varias discusiones entre el podemita José Ramón Blanco con la presidenta del Parlamento autonómico, la socialista Dolores Gorostiaga, y con el PRC, que han 'caldeado' la sesión.

SANTANDER

Una de estas broncas han provocado, incluso, la intervención del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha respondido con un "no todo vale" cuando Blanco ha puesto en duda que el proyecto de Presupuestos elaborado por el Ejecutivo regional PRC-PSOE vaya a generar riqueza para todos y se ha preguntado si estas cuentas no beneficiarán a "quien le paga las campañas electorales" a los regionalistas.

Esta afirmación ha generado una inmediata protesta entre los miembros de la bancada del PRC, entre ellos su portavoz, Pedro Hernando, quien ha considerado "inadmisible" la acusación de Blanco, al que ha retado a que renuncie a su inmunidad parlamentaria y vuelva a pronunciar esas palabras. El regionalista ha asegurado que no hay "ninguna" financiación al partido del tipo de las que alude Blanco.

"La única financiación probada es la de Venezuela a su partido", ha dicho Hernando, quien ha afeado al podemita que realice afirmaciones para las que, según ha dicho, "no tiene pruebas" y le ha instado ser "más respetuoso".

Tras la intervención de Blanco y la respuesta airada de los regionalistas, la podemita Veronica Ordóñez ha "pedido disculpas", aunque ha añadido que el "revuelo" que se ha producido, "será" porque en este caso se cumple el refrán de 'Cuando el río suena, agua lleva'.

En la siguiente intervención de los regionalistas desde la tribuna, la diputada del PRC Rosa Díaz ha acusado a Podemos de "enfangar" el debate y ha opinado que la actitud de este partido es un "pésimo ejemplo" para la ciudadanía. Así, ha censurado que un partido que prometía implantar la "nueva política" se dedique a "insultar y a enfangar".

La otra riña más sonada del debate de las enmiendas de este lunes también ha tenido como protagonista a Blanco y, en este caso, a la presidenta del Parlamento, la socialista Dolores Gorostiaga, que le ha reprendido por dirigirse desde la tribuna a los diputados sentados en los escaños.

Tras la observación de Gorostiaga, Blanco se ha quejado de que a los únicos que interrumpe en sus intervenciones es a él y a su compañera Verónica Ordóñez y ha asegurado que "no lo va a tolerar", una frase que ha enfadado a la socialista, que le ha recordado que es la presidenta del Parlamento.

Así, Gorostiaga ha explicado al podemita que lo que pretendía era hacerle una "recomendación para que no líe el debate" con sus preguntas permanentes a los diputados de otros grupos.

Gran parte del origen de estas discusiones han tenido como origen las quejas de Podemos al incumplimiento que, a su juicio, suponen este proyecto de presupuestos y de 'ley de acompañamiento' al acuerdo de investidura sellado entre PRC y Podemos y también a sus acusaciones al Ejecutivo y a Revilla por negar que exista corrupción en Cantabria y por --dice la formación morada-- no luchar contra ella.

Así, han censurado que no haya partidas en los presupuestos para la Oficina Anticorrupción y han asegurado que, según un estudio del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Cantabria es la quinta comunidad autónoma con mayor número de imputados por corrupción.

De hecho, la diputada Verónica Ordoñez ha recordado que entre esos imputados esta el exregionalista Fernando Muguruza, exalcalde de Castro Urdiales, o el exsecretario del PSOE en este municipio Daniel Rivas.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, se ha mostrado "alarmado" con algunas afirmaciones de la podemita, en especial con estas ultimas sobre la corrupción, y le ha acusado de tener una "memoria selectiva" y "dejarse a alguien" que tiene "tan cerca" como en Camargo, en alusión al concejal no adscrito Marcelo Campos, ex de Ganemos, y a su ex secretaria Jimena González, que optó a la secretaría general de Podemos Cantabria.

Ademas el consejero ha llamado "amargada" a Ordoñez por su descripción del contexto actual de Cantabria, ante lo que el también podemita José Ramón Blanco le ha reprochado su "falta de respeto".