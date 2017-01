PSOE pide a PP que asuma "los compromisos adquiridos" con el litoral y los accesos al Chare de Lepe

23/01/2017 - 16:30

El secretario de Organización del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Jesús Ferrera, ha pedido al PP y a la Subdelegación del Gobierno que, "a la mayor brevedad", asuman dos compromisos con esta provincia que se han explicado y dado a conocer por parte de esta formación: uno, la puesta en marcha del plan de acción del litoral; y otro, los accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Lepe.

Ferrera ha dejado claro que ambas cuestiones fueron "una responsabilidad que asumió el PP y, por tanto, tiene que dar la cara y responder a las necesidades de esta provincia".

Así, el secretario de Organización de los socialistas onubenses ha recordado la visita hace unos años de la entonces delegada del Gobierno en Andalucía Carmen Crespo para explicar un proyecto y un programa de acción sobre el litoral "que a día de hoy ni conocemos ni sabemos qué actuaciones se han llevado a cabo de ese plan de acción que vendieron a bombo y platillo".

Ferrera ha incidido en que "la única verdad es que el Gobierno central ha anunciado la semana pasada destinar en torno a seis millones de euros para responder por los daños del temporal en las provincias de Cádiz y Málaga, y para Huelva cero euros".

A su juicio, es "indignante que, frente a eso, nos encontramos con la respuesta de la Subdelegación del Gobierno argumentando que el litoral onubense no sufre daños importantes por las actuaciones que están realizando, con una cantidad ridícula de 33.000 euros", a lo que ha añadido que "intentar justificar eso frente a los más de seis millones es insultar a los onubenses".

Por ello, el socialista ha afirmado que "el PP no ha hecho nada ni ha invertido en el litoral onubense" y le ha retado a "que den datos", recordando que el PSOE pidió desde el Parlamento de Andalucía, a través de una PNL, que la costa onubense "estuviera al mismo nivel de inversiones que el resto de playas de Andalucía y de España, sufriendo las mimas consecuencias, los mismos daños por los temporales".

En esta línea, el dirigente socialista ha incidido "en las múltiples promesas y mentiras del PP que ponen de manifiesto que esta formación no tiene proyecto para esta provincia, ni base ni argumentos para defenderla", usando para ello datos "falsos en su afán de atacar a la Junta para deslegitimar al Gobierno socialista de Susana Díaz, en temas como la sanidad pública, el bienestar o el empleo, que son el ADN del Partido Socialista".

Frente a ello, Ferrera ha valorado los más de 2,7 millones de euros que la Junta de Andalucía ha destinado para la formación, que beneficiará en esta provincia a unas 1.155 personas: "Se retoma la formación para el empleo, el favorecer la creación de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo mejorar la competitividad de las empresas e impulsar sectores productivos estratégicos para el desarrollo y el crecimiento de esta provincia. Esto es apostar por Huelva frente a un Gobierno que miente, incumple y desprecia a esta provincia", ha subrayado.

INICIATIVA CONTRA LA SUBIDA DE LA LUZ

El dirigente socialista ha manifestado que es "una irresponsabilidad del Gobierno de la nación no tener controlado el tema del recibo de la luz". Por ello, Ferrera ha anunciado que desde el grupo parlamentario socialista se va a pedir explicaciones al Gobierno por este asunto, "por qué no ha actuado con antelación y no ha prevenido este incremento de los precios de la luz".

Además, ha avanzado que desde el PSOE también se va a estudiar iniciativas encaminadas a que "ninguna familia con escasos recursos económicos tenga cortes de luz, porque las personas son nuestra prioridad", ha concluido.