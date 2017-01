Agentes forestales cántabros exigen medidas de protección para evitar sucesos "tan brutales" como el de Lleida

23/01/2017 - 16:38

Un centenar de agentes forestales cántabros se ha concentrado frente a la sede del Gobierno regional para guardar cinco minutos de silencio en recuerdo a los dos compañeros asesinados el pasado fin de semana en Lleida mientras realizaban su trabajo y han vuelto a exigir más medidas de protección para evitar sucesos "tan trágicos y brutales" como el que se ha producido en Cataluña.

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

Javier Martínez Sabater, delegado de CCOO, ha mostrado su solidaridad y apoyo a las familias y a los compañeros de trabajo más cercanos de los dos agentes fallecidos, y ha afirmado que el sindicato lleva años denunciando que esta situación podría producirse.

"Y lamentablemente así ha pasado", ha apuntado, para instar nuevamente al Ministerio del Interior a que asuma la reivindicación de CCOO para que regule el uso de armas entre los agentes forestales.

Por su parte, José Antonio García Gutiérrez, presidente de la Asociación Cántabra de Agentes Forestales y Medioambientales, ha declarado que hoy es un día "triste", tanto a nivel profesional como personal, y también ha aseverado que el colectivo de agentes forestales ha advertido "muchísimas veces que esto iba a pasar porque estamos completamente desamparados".

García ha mostrado su "indignación" por que, en su actividad diaria, no tienen "ningún medio de seguridad personal" a pesar de que todos los días "tenemos que enfrentarnos a gente armada que no conocemos de nada y no sabemos cómo van a reaccionar". Así, ha señalado que si los dos agentes hubieran ido armados "esto no habría pasado" porque supone una medida preventiva.