CSI·F reclama la reparación del techo de un comedor del Clínico tras "días inhabilitado por goteras"

23/01/2017 - 17:06

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha instado a la dirección del Hospital Clínico Universitario de Valencia a reparar el techo del comedor de la sala de Psiquiatría que "lleva días inhabilitado" desde que aparecieran goteras por las fuertes lluvias de la semana pasada, lo que ha provocado "el traslado de una veintena de pacientes a otro lugar". El sindicato también ha reclamado una revisión de las alarmas de las salidas de emergencia en Maternidad.

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, CSI·F ha denunciado que, a pesar de que las filtraciones de agua que provocaron desperfectos "aparecieron la semana pasada, ni durante el fin de semana ni este lunes se han subsanado los daños para poder utilizar las instalaciones".

Además de su reparación, la formación ha exigido a la dirección del centro hospitalario una revisión exhaustiva de las alarmas de las salidas de emergencia del edificio que alberga el hospital materno-infantil.

Según CSI·F, "la mayoría no funcionan y en la sala de control no detectan cuándo se abren estas puertas", una situación que se ha alertado "desde hace tiempo" en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral. "No obstante, todavía no se ha producido esa revisión y reparación", ha subrayado la organización sindical.