Alcalde anuncia la bajada de más de un 10% de media de la tarifa de agua en Cartagena

23/01/2017 - 17:44

El alcalde de Cartagena, José López, ha anunciado la bajada de más de un 10% de media de la tarifa de agua en Cartagena, y que incluirá una diferenciación entre tres tipos de tarifas para domicilios, empresas y comercios o instituciones, tras 18 meses de estudios y recopilación de información por parte de técnicos municipales del Ayuntamiento, y que será presentada el próximo jueves, 2 de febrero, a la Mesa de la Tarifa del Agua.

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El primer edil, que ha comparecido en rueda de prensa junto al director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, y el director del gabinete de Alcaldía, Jesús Giménez, ha recordado que la pasada semana, visitó Valladolid, una ciudad que recientemente ha recuperado la gestión pública del agua, y en la que fueron recibidos por el alcalde, la concejal de Medio Ambiente y una técnico municipal de agua, a los que ha agradecido su explicación acerca de la situación del municipio y los trámites seguidos para conseguir este objetivo.

Otra de las grandes novedades que presenta esta propuesta se encuentra en la tarifa doméstica, ya que se va a fijar la tarifa en función del número de habitantes por vivienda, y para lo cual se ha fijado en 125 litros por habitante al día la cantidad de agua media de consumo. Así, ha explicado Nicolás, se requerirá un periodo de dos a seis meses en el que se deberá poner al día el padrón de habitantes. Se presente seguir el modelo que ya se ha instaurado en Málaga, que consideran desde el Ayuntamiento "mucho más justo".

De este modo, aquellas familias en las que el consumo medio por habitante no alcance los 50 litros, se entenderá que encuentra en una situación de crisis económica, por lo que se le aplicará una tarifa especial. Desde el consumo de 50 hasta 200 litros por persona, habrá varios rangos de tarifas, aún por especificar y que se detallarán el próximo 2 de febrero y, a partir de 200 litros, se aplicará un "recargo importante".

Además, el director general de Infraestructuras de Cartagena ha adelantado que se creará una nueva tarifa enfocada a fuga y obras, destinada a circunstancias como "posibles fugas en viviendas no detectadas, cuyo precio, a partir de ahora, estará reglado", y no podrá ser de aplicación discrecional por parte de la empresa concesionaria.

Durante su comparecencia, el alcalde ha felicitado a los técnicos del servicio de aguas del ayuntamiento por "su esfuerzo, dedicación, profesionalidad, buen hacer e impermeabilidad ante las presiones empresariales y políticas". Con la propuesta, aunque la explotación del servicio corresponda a la empresa concesionaria, Hidrogea, la gestión la lleva a cabo el Consistorio ya que "el responsable de cómo se presta el servicio, la calidad del agua y la cantidad que le llega a cada ciudadano es el Ayuntamiento y no una empresa concesionaria".

De este modo, ha asegurado que "la tarifa del agua no se negocia con la concesionaria ni con otros otros grupos políticos", sino que "los técnicos municipales calculan y ofrecen la propuesta de tarifa que se va a presentar" ya que pactar una tarifa "es contrario a la ley".

En esta línea, López ha asegurado que no ha participado en la elaboración de estas tarifas, sino que han sido los técnicos municipales, que han estudiado la documentación solicitada a la concesionaria durante el último año y medio, quienes las han elaborado. Y es que, ha subrayado, "yo no soy técnico, y por responsabilidad, no puedo inventarme los datos".

Una vez preparada la propuesta, se presentará en Junta de Gobierno, que deberá votarla. Si se aprueba, se envía a la Comunidad Autónoma, para que la Comisión de los Precios del Agua la analicen y den el visto bueno. Al final del año, "si produjéramos un déficit la empresa pedirá un reequilibrio tarifario y se le tendrá que ingresar, y si seguimos produciendo superávit, seguiremos pidiendo el dinero a la empresa", ha subrayado el primer edil.

En caso de haber superávit, ese dinero no se quedaría en la empresa concesionaria. "Hidrogea deja de hacer obras por su cuenta", ha remarcado el alcalde, quien ha recordado que esas obras "las dirige y licita, como cualquier otra obra, Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena".

EL PRECIO DEL AGUA

El director general de Infraestructuras ha explicado que "el alto precio" que pagan los cartageneros por el agua se debe a diversas cuestiones, como el déficit hídrico que sufre el sureste español. "Compramos el agua a la Mancomunidad y ella es la encargada de fijar el precio" ha recordado, al tiempo que ha destacado que del coste total, que se sitúa en unos 40 millones de euros, la mitad "es para la compra de agua".

Según la propuesta realizada por la empresa concesionaria del servicio, Hidrogea, el precio del agua en 2017 sería de 2,46 euros por metro cúbico, mientras que, como ha apuntado Nicolás, la propuesta que formula el Ayuntamiento es de 2,17 euros por metro cúbico, en referencia al coste total. En cuanto al coste medio, la propuesta del Ayuntamiento será de 1,64 euros por metro cúbico, más bajo que lo planteado por la concesionaria para 2017, que era de 1,87 euros.

OTROS TEMAS: LA CÁRCEL DE SAN ANTÓN

A preguntas de la prensa, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento se interesó por la cárcel de San Antón, por la cual hay una oferta de compra por parte de un hospital privado de Cartagena, y que estuvo comprobando el estado del centro penitenciario y que "solo derribarlo ya costaba 300.000 euros".

Ha asegurado que se pretende ofrecer dotación pública pero que "yo no puedo someter a las arcas municipales a pagar 500.00 euros, como pedía el Ministerio, y luego tener que invertir, como poco, tres millones de euros para sacarlo adelante".

Y es que, ha asegurado el alcalde, "no puedo comprar algo para no abrirlo", aunque "sí puedo trabajar con la empresa que lo haya comprado para ver qué puede sacar el municipio de esa compra". En este sentido, ha adelantado que ya ha habido contactos previos con la empresa que quiere adquirir el edificio.