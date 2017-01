C's critica la "inseguridad" del distrito de Tetuán, que se ha convertido en el "Bronx" madrileño

23/01/2017 - 18:01

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este lunes la "inseguridad" que se vive en el distrito de Tetuán, al que ha comparado con el "Bronx", y ha pedido más presencia policial en el distrito.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado Villacís antes de entrar a un Pleno extraordinario en el distrito convocado a petición de la formación naranja, quien ha aludido a "vivencias escalofriantes" como el asesinato a tiros de un joven en la calle Topete.

"Tenemos muchos motivos para preocuparnos por esta zona, donde las calles están prácticamente tomadas por la droga, el menudeo... los vecinos tienen miedo a salir de casa, están impotentes y frustrados, y no son dueños de sus calles", ha explicado la edil. "No pueden dar por hecho algo tan básico como la seguridad al salir de casa; los hijos no pueden salir solos", ha añadido a continuación.

Begoña Villacís sostiene que se ha producido un aumento del 12 por ciento de la delincuencia en la ciudad de Madrid, porcentaje que ha subido hasta un 20 por ciento en el caso de este distrito. "La tenencia de armas ha aumentado un 107 por ciento", ha señalado.

Por ello, la portavoz de la formación naranja ha pedido Policía "donde tiene que estar" y no "en Gran Vía, controlando el acceso de coches". "¿Qué más tienen que ocurrir para que se preocupen por esa gente que siente miedo todos los días?", se ha preguntado.

Antes del comienzo del Pleno extraordinario, Villacís se ha reunido con vecinos de la zona para que le explicaran su día a día. Una de las vecinas, María José, ha relatado cómo el pasado fin de semana le despertó el ruido de ocho disparos.

"Salí y vi todo eso... no quiero recordarlo; lo hemos venido diciendo mucho tiempo. Hay dos bares que abren 24 horas, hacen ruido, no están insonorizados, y a fecha de hoy seguimos teniendo una ocupación de familiares y amigos de esta persona fallecida", ha expresado.

Esta vecina ha asegurado que tiene miedo de "salir a la calle y que a lo mejor, sin querer", reciba un disparo. "Si estuviese alquilada me iría, pero es mi piso", ha señalado.