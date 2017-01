La enfermería catalana muestra "indignación" con Comín por responsabilizar de atender en pasillos

24/01/2017 - 11:21

Piden al conseller que rectifique públicamente sus declaraciones

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La enfermería catalana ha mostrado su "indignación y sorpresa" con unas declaraciones del conseller de Salud, Toni Comín, en las que responsabiliza a las enfermeras de atender a algunos pacientes en los pasillos, según han manifestado el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) y los sindicatos Satse y UGT en sendos comunicados.

En una entrevista de 'El Periódico de Catalunya' este domingo, el conseller afirmó que las camillas con pacientes están en los pasillos, a veces, por la poca capacidad de derivar a ese enfermo a planta: "Pero, otras, -insisto, en ocasiones-, esa permanencia en el pasillo responde a la decisión de la enfermera, que quiere tener el paciente a la vista".

"Más de una vez, teniendo plaza en un box de urgencias, la enfermera decide dejar a un enfermo, sin familiar acompañante, en el pasillo", continúa Toni Comín, que defiende el pasillo como un espacio asistencial más y considera equivocado hablar de ello como algo dramático, aunque añade que no justifica lo injustificable y admite que es polémico.

El COIB ha lamentado estas manifestaciones porque el conseller "lanza un mensaje a la sociedad catalana absolutamente erróneo" y, además, carga contra un colectivo que históricamente nunca se ha tenido en cuenta en la toma de decisiones en aspectos organizativos o de determinación de políticas de salud.

Así, deja claro que "si las enfermeras de urgencias se ven obligadas a atender a las personas en los pasillos es porque no tienen otras opciones", al no poder derivarlos a planta por la falta de camas no boxes en urgencias disponibles, una situación compleja pero que era previsible por la llegada de la gripe.

El COIB considera que se trata de "un problema estructural y de gestión de recursos", lo que se añade a un déficit importante de enfermeras en el sistema de salud catalán, en el que hacen falta 17.293 profesionales para cumplir las ratios europeas.

Además, el colegio remarca que "el pasillo nunca debe ser un espacio asistencial" porque, cuando lo es, es dramático para la persona atendida y también para las enfermeras, a quienes se les complica mucho la práctica en coherencia con valores éticos clave de la práctica asistencial, como la seguridad, la intimidad, la confidencialidad y la justicia social.

SATSE Y UGT

Como ha hecho el colegio de enfermería, Satse también ha reclamado una rectificación pública por parte del conseller y ha tachado sus declaraciones de un "sangrante ejercicio de demagogia", además de considerar que son muy desafortunadas y que espera que hayan sido un error y un malentendido.

"Las enfermeras nos hemos quedado boquiabiertas con la parte de la entrevista en la que nos acusa directamente de tener a los pacientes en los pasillos porque así estamos tranquilas", ha criticado el sindicato.

UGT ha sostenido que es "triste" tener que recordar al conseller que el hecho de que haya pacientes en los pasillos no es por decisión del personal de enfermería, sino por la falta de recursos humanos --falta de contratación y pérdida de puestos de trabajo--.

"Nos preguntamos si el país merece un conseller de Salud que responsabiliza a los profesionales de la sanidad catalana de un colapso que es fruto de los recortes que sufrimos desde 2010", ha deplorado el sindicato, que se ha sumado a la petición de rectificación y ha añadido que asuma responsabilidades por haber cuestionado la profesionalidad del colectivo.