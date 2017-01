Cifuentes sobre presidir PP de Madrid: "En estos momentos una bicefalia tiene muchos inconvenientes"

24/01/2017 - 11:58

Rechaza el "argumento puente" para cambiar la fecha del Congreso Regional Asegura que no se le pasa "ni por la imaginación" presentarse a presidir el PP a nivel nacional

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y gestora del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterado que aún no ha decidido si se presentará a presidir la formación madrileña en el próximo Congreso regional de marzo pero ha advertido de que "en estos momentos una bicefalia tiene muchos inconvenientes".

En una entrevista con esRadio, recogida por Europa Press, Cifuentes ha repetido que "las cosas hay que plantearlas cuando tocan" y que ella decidirá después del Congreso Nacional del PP, el 13 de febrero, si se presenta o no a presidir el PP de Madrid, tras reunirse con su equipo de confianza.

"Creo que una bicefalia en estos momentos tiene muchos inconvenientes", ha dicho no obstante, al tiempo que ha señalado que "ahora mismo" no cree que haya otra persona, preguntada por si es que hay más de una 'cabeza' en este momento. "Ojalá haya más candidatos. Me encantaría que hubiera", ha admitido.

Sobre la enmienda de primarias que ha presentado el PP de Madrid para el próximo congreso, Cifuentes ha defendido que no es "la mala de la película" porque las cosas que hace las hace "siempre pensando que objetivamente son lo mejor para todos, para el partido y la militancia en general".

La propuesta del PP de Madrid, ha añadido, obedece a lo que ya habían dicho antes y comprometido, además, con Ciudadanos en el pacto de investidura en Madrid: pedir un militante, un voto. "La propuesta de la dirección avanza de manera considerable en ese sentido porque se ha propuesto un sistema de doble vuelta porque en la primera pueden votar todos los que deseen... es más garantista que las primarias del PSOE pero vamos a intentar mejorarlo. Estamos intentando llegar a un acuerdo con alguna transaccional", ha explicado.

Sobre si se plantea presentarse a presidir el partido a nivel nacional, ha negado la mayor: "Es una cosa que no se me pasa ni por la imaginación porque estoy en otra cosa". "Tenemos un candidato que es Mariano Rajoy, persona que apoya todo el partido de manera mayoritaria, es lo que he visto en las sedes, con los afiliados", ha señalado.

Y es que ha indicado que aunque "hay gente que tiene opiniones diferentes porque por fortuna" no son "una secta", lo que ella ha visto cuando ha ido por las sedes es que la gente "apoya" a rajoy y ella también le apoyo. "Yo estoy en otra historia, de hecho no he decidido si me voy a presentar en el PP de Madrid", ha recordado.

FECHA DEL CONGRESO

Por otro lado, ha respondido a las críticas de "dos presidentes de distrito", como ha recordado ella, sobre la fecha del congreso regional, en relación a Íñigo Henríquez de Luna (Salamanca) y Eva Durán (Puente de Vallecas) y ha rechazado el "argumento puente" para cambiar de día.

Frente a estas dos protestas, hay apoyo de unos 20 distritos y pueblos "que han defendido de manera grata esa posición" y ha explicado el por qué ha elegido el fin de semana del 18 y 19 de marzo pese a que en Madrid hay puente por la festividad de San José.

"La dirección nacional da a todas las agrupaciones tres fechas consecutivas para hacer congreso. Les pido que lo metan lo antes posible, porque muchas personas entre las cuales se encuentran los que protestan ahora pidieron que se celebrara lo antes posible para acabar con la interinidad, incluso antes del congreso nacional y porque siempre me comprometí que fuera lo antes posible", ha manifestado.

Lo del "argumento puente" no le vale. "La fiesta, que es el 19 se ha pasado al 20, y va a ser muy grato que puedan tener el día del Padre para descansar después del trabajo congresual", ha señalado Cifuentes, quien ha indicado que ella no se ha cogido ni un día de vacaciones en año y medio.