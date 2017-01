Maíllo cree que "no hay debate" sobre la fusión con Podemos porque "no es real" pero insiste en "no ir fragmentados"

24/01/2017 - 12:58

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que "no hay debate" sobre una posible fusión con Podemos y que "si se está hablando de ello se está haciendo sobre algo "que no es real", aunque ha insistido en el discurso de "no ir fragmentados" en los comicios electorales algo que "beneficiaría al bipartidismo".

HUELVA, 24 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa y preguntado acerca de los movimientos de Podemos en torno a las propuesta que están planteando sobre el modelo de organización que quieren que adopte el partido en la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre y en concreto sobre la fusión con otras organizaciones, Maíllo ha señalado que "Izquierda Unida no va a dejar de ser Izquierda Unida y Podemos supongo que no dejará de ser Podemos".

El líder de IU en Andalucía ha señalado que es "un debate que se ha creado sobre algo que no existe y por tanto no hay debate", pero ha matizado que sí le preocupa "que haya intereses" para que "la izquierda se presente de forma fragmentada".

Maíllo ha indicado que ahora mismo Unidos Podemos se ha convertido en una objetiva amenaza al intento de reconstrucción del bipartidismo entre PSOE y PP en alianza con la burguesía catalana y vasca de derechas". Por ello, considera que como Unidos Podemos "se ha convertido en una amenaza para el 'establishment' se dan ataques en dos direcciones, una con la escenificación de los debates internos de Podemos en una exageración de sus contradicciones" y en segundo lugar "promover el discurso de que Izquierda Unida está desapareciendo".

Según ha destacado Maíllo, "si el sistema cree que vamos a caer en la trampa de que yendo fragmentados estamos mejor, se equivocan". El líder de IU Andalucía ha señalado que es "un mensaje a la oligarquía financiera y a la oligarquía mediática que está muy interesada en conseguir una fragmentación de este bloque".

Maíllo ha indicado que "no vamos a caer en las trampas que nos pone el sistema del bipartidismo" porque "si vamos fragmentados, las clases populares víctimas de la crisis no nos lo perdonarán e izquierda Unida está para atender a las aspiraciones de las clases populares y los trabajadores de nuestro país que quieren un cambio de políticas" a lo que ha añadido que ese cambio se va a construir "unidos ya que fragmentados lo único que vamos a conseguir es que las políticas de PSOE y PP sigan manteniéndose como a lo largo de estos últimos 35 años".

No obstante, el líder de Izquierda Unida en Andalucía ha señalado que en esa unión "Izquierda Unida va a seguir siendo lo que es, una izquierda transformadora que incorpora a gente que tiene un visión ideológica y de modelo económico y social determinada".