AMP- Prats (GEN), sobre autopistas: "Es imperdonable lo que se ha hecho en Ibiza. El desastre es inmenso e irreversible"

24/01/2017 - 12:58

"Las carreteras se inundan cada vez llueve. Son piscinas y nadie ha pedido daños y perjuicios a los responsables del proyecto"

La miembro del Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB), Neus Prats, ha afirmado este martes que la construcción de las autopistas de Ibiza ha ocasionado un impacto ambiental y paisajístico "desastroso", afectando a los acuíferos y canteras y provocando contaminación lumínica e incremento de gases contaminantes en la Isla. "Es tan inmenso el desastre y tan irreversible, que es imperdonable lo que se ha hecho en Ibiza", ha aseverado al respecto.

"Es una obra sin pies ni cabeza, en beneficio exclusivamente de intereses particulares. Era una obra inmensa, faraónica, ilegal, que se hizo sin ninguna previsión. No importaba nada, sólo hacer la obra cuanto antes", ha recalcado la miembro del GEN durante su comparecencia en la Comisión de investigación de la carreteras de Ibiza que esta semana ha retomado su actividad.

En este sentido, ha censurado que "nadie haya pedido daños y perjuicios a los responsables de los proyectos" ante las inundaciones que habitualmente se producen en esta carretera debido a las lluvias.

"Las carreteras se inundan cada vez llueve. Son piscinas", ha criticado la miembro del GEN al respecto, quien ha achacado esta situación a las prisas y la falta de previsión por parte del Govern a la hora de diseñar el proyecto de ejecución.

Con todo, Prats ha lamentado que la construcción de las autovías han "hipotecado a los ciudadanos con 20 millones de euros al año. Esto tiene que tener consecuencias. Es imperdonable lo hecho en Ibiza".

VISIÓN DE LOS ECOLOGISTAS Y ARQUEÓLOGOS

"Empezamos este nuevo período de sesiones con la visión del movimiento ecologista y de los arqueólogos sobre qué es lo que ocurrió durante la construcción de las autovías", ha indicado el portavoz de Podemos en la Comisión, el diputad Aitor Morrás, quien ha subrayado que es "muy importante conocer de qué manera estas obras sobredimensionadas van afectado al territorio".

Morrás también ha indicado que hay que detallar las irregularidades que se denunciaron en cuanto a la identificación y protección de los elementos patrimoniales y yacimientos arqueológicos que se encontraron durante las obras.

EL PP LE ACHACA EL INTENTO DE PARALIZAR EL PROYECTO

A preguntas del grupo parlamentario popular, Prats ha explicado que "la oposición" del proyecto "la hicieron a través de alegaciones y de denuncias" ante unas obras que se estaban llevando a cabo "sin las garantías necesarias y vulnerando el derecho de la propiedad y el derecho de las personas".

Durante su intervención, el portavoz del grupo parlamentario popular en la comisión de investigación, Miquel Jerez, ha recordado que el intento de los grupos ecologistas de paralizar las obras, ocupando las fincas por donde discurría el proyecto, ha derivado en una sentencia que condena al Govern a pagar más de 20 millones de euros por la ocupación ilegal de fincas.

"El Govern está obligado a pagar 20 millones de euros por acciones como la suya", le ha recriminado Jerez a Prats.

"No es culpa mía, es del Govern", ha replicado la miembro del GEN, quien ha lamentado que "hayan quedado impunes los responsables de los proyectos". "Los cargos públicos está blindados y sus malas actuaciones las pagan los ciudadanos", ha apostillado.

COMPARECENCIAS DE ESTA SEMANA

A la declaración de la miembro del GEN, le ha seguido la del arqueólogo Josep Maria López Garí. Está previsto que la sesión del martes finalice con la comparecencia de Fernado Areal Montesinos, ex tesorero del PP de Baleares y cuñado de Jaume Matas.

El miércoles será el turno de las declaraciones de los constructores -entre ellos, los empresarios Matías Arrom Quetglas y Joan Lladó Oliver- y de Daniel Mercado Lozano, propietario de la empresa de publicidad Over MC, y que en 2012 admitió durante una declaración ante el juez Castro, que había recibido dinero en negro por parte del PP de Baleares.

Finalmente, el jueves comparecerán varios ex altos cargos del Gobierno de Jaume Matas, como el ex directora general de Ordenación del Territorio, Antònia Maria Perelló, o el ex director general de Obras Públicas y Transportes, Carlos Alcover.