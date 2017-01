IU propondrá en Pleno dar el nombre de 'Abogados de Atocha' a una calle de la ciudad

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha avanzado este martes que llevará al próximo Pleno una iniciativa para que se dé el nombre de 'Abogados de Atocha' a una calle de la ciudad, para rendir un "sencillo, pero necesario" reconocimiento a quienes pagaron con su vida que en España hubiera derechos democráticos.

Así lo ha destacado en rueda de prensa en el Consistorio, acompañado del secretario general de CCOO en Gijón, Víctor Roza, quien ha mostrado el apoyo del sindicato a esta iniciativa. Martín, se ha referido así a la conocida como la 'Matanza de Atocha', el día en que se cumplen 40 años del asesinato de los abogados laboralistas vinculados a CCOO y a Partido Comunista de España, unos meses antes de que este último fuera legalizado.

El portavoz de IU ha recordado que los abogados Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdevira, así como el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal, fueron asesinados el 24 de enero de 1977, quedando heridos graves Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz Huerta, Luis Ramos y Dolores González Ruiz. Este hecho, según él, sirvió de impulso a la Democracia.

Eso sí, ha dejado claro que no quiere por ello polémicas vecinales por el cambio de nombre, por lo que IU no plantea ubicación concreta y tampoco que tenga que ser ahora. Debe ser, según él, el Gobierno local quien plantee una propuesta, si no es ahora, en los próximos meses. Un criterio que ha compartido Roza, quien ha visto bien a que haya una nueva calle a la que dar nombre, ya que la ciudad va a crecer.