Rivarés llama a respetar la "esencia" de las propuestas de ZEC, PSOE y CHA para acordar el presupuesto

24/01/2017 - 13:00

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento, Fernando Rivarés, ha pedido que se respete la "esencia" de las propuestas planteadas por los grupos de Zaragoza en Común, PSOE y Chunta Aragonesista (CHA), en referencia a proyectos de ZEC como la ampliación del servicio Bizi o los depósitos del parque Pignatelli, para acordar los presupuestos de la ciudad para este año 2017.

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar la exposición 'La mirada rompe el tiempo' en La Lonja, y justo antes de mantener una nueva reunión con PSOE y CHA para negociar las cuentas, Rivarés ha observado que "más nos vale" que se destinen partidas a estos proyectos porque "si es verdad que queremos los tres un presupuesto que mantenga la esencia de las propuestas de PSOE, CHA y ZEC, tenemos que respetar la esencia de las cosas planteadas".

En este sentido, ha comentado que "no se puede ir en contra de los proyectos estrella del Gobierno local, ni negar la esencia de las más importantes enmiendas de PSOE y CHA, así que tiene que haber ampliación del servicio Bizi, del Parque Pignatelli, proyectos para Pontoneros", recursos para la cultura y también para las iniciativas solicitadas por PSOE y CHA, "como la ampliación de la avenida Tenor Fleta". En su opinión, "es un asunto numérico", se trata de "ver cómo repartimos para que la esencia de los tres será respetada", ha recalcado.

Rivarés ha elogiado el hecho de que se retomen las negociaciones entre los grupos para intentar pactar el presupuesto, al alegar que siempre dijo que no podía no haber presupuestos y "sí o sí habría un presupuesto, seguramente no el ideal" para todos, pero un documento que logre mantener "las esencias de lo que defiende ZEC, CHA y PSOE y será así".

Al respecto, ha apuntado tajante que en este tiempo no ha dejado de negociar ni ha suspendido "nada", sino que la interrupción en las negociaciones la decretaron "de modo unilateral" PSOE y CHA. "Dije que el 010 no sería ningún problema y no lo ha sido ni lo va a ser nunca", ha agregado, ya que se han retirado estas plazas de la propuesta de plantilla para poder avanzar en el presupuesto.

"NUESTRA OBLIGACIÓN"

"Hemos cumplido siempre la palabra" y se han estudiado las enmiendas presentadas por PSOE y CHA, ha sostenido, al argumentar que muchas de ellas se han incorporado incluso antes de presentar el proyecto de presupuestos, de forma que el borrador era ya "un proyecto de tres o de uno más dos".

Según Rivarés, "retomar las negociaciones era nuestra obligación desde el principio. A los concejales nos paga el pueblo para algo, entre otras cosas para hacer posible un buen presupuesto que permita la gestión del cambio el resto del año".

Reiniciando las negociaciones, por tanto, "no hacemos más que cumplir nuestro trabajo y espero que este miércoles en la comisión la inmensa mayoría de las enmiendas hayan sido pactadas por los grupos de progreso para que sea posible el cambio en la ciudad" y, posteriormente, el documento "se santifique" en el pleno. "Lo contrario sería una falta de respeto a la democracia, al pueblo que nos paga y a las necesidades de Zaragoza para 2017", ha sentenciado.