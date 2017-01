Erkoreka se niega a "entrar en el juego de las especulaciones en el aire" sobre la independencia catalana y el Concierto

24/01/2017 - 13:10

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, se ha negado este martes a "entrar en el juego de las especulaciones en el aire" sobre la posibilidad de que Cataluña se independizara y las repercusiones que este hecho podría tener sobre el Concierto Económico vasco.

VITORIA, 24 (EUROPA PRESS)

Erkoreka ha realizado estas declaraciones al ser preguntado, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, por las palabras del portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, en las que consideró que en próximos meses habrá "una República catalana independiente" y planteó si alguien cree que, en esas condiciones, en las que, a su juicio, el Estado no será "viable económicamente", se va a mantener el Concierto Económico vasco.

"A mí, personalmente, me parece una valoración especulativa porque especular en el aire sobre lo que pueda ocurrir aquí o allá en función de hipótesis que pueden o no suceder, me parece un ejercicio útil para las tertulias, pero, como portavoz del Ejecutivo, comprenderán ustedes que me resista a entrar en el juego de las especulaciones en el aire", ha apuntado.