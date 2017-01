GolfCanal cesa sus actividades de golf, pádel y fútbol en Chamberí y despide a sus empleados

24/01/2017 - 13:41

GolfCanal, el nombre de la empresa que gestiona las actividades deportivas en el Tercer Depósito que tiene el Canal de Isabel II en el madrileño distrito de Chamberí, ha comunicado este martes que dejará de ofrecer estos servicios en las próximas semanas.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Concretamente, según ha comunicado por correo electrónico a los usuarios mayores de edad y a los padres de los usuarios menores, la empresa gestora "lamenta comunicarles que ha recibido instrucciones por parte de la propiedad para cesar en las actividades" que venía proporcionando después de que la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, inaugurara el minicampo de golf en 2007.

Concretamente, el último día de clases y apertura de las instalaciones del golf será el 31 de enero, mientras que de pádel y de fútbol será el 16 de febrero de 2017. Por ello, recomiendan a los usuarios "que consuman los servicios ya contratados antes de esa fecha quedando sin embargo, suspendida la comercialización de productos para un uso que no sea del mismo día".

Por su parte, los monitores, profesores y personal administrativo de las instalaciones serán despedidos cuando finalicen las actividades, según ha confirmado a Europa Press desde la empresa, sin que de momento les ofrezcan una salida laboral alternativa.

De momento, tampoco están dado respuesta a las reclamaciones económicas de los afectados, ya que muchos pagaron en septiembre por toda la temporada, que tendría que acabar en junio, se ha quejado a Europa Press una de las madres. Además, aluden a los problemas que les acarreará a mitad de temporada colocar a sus hijos en otras actividades, teniendo en cuenta la escasez de actividades deportivas en el distrito.

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

El cese de actividades deportivas responde a una sentencia del pasado verano, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró "nulo de pleno derecho" el proyecto urbanístico con el que el Gobierno regional trató de regularizar la instalación deportiva construida sobre uno de los depósitos del Canal de Isabel, después de que fuera declarada ilegal por el Supremo en 2012.

Posteriormente, la asociación 'Parque Sí en Chamberí' pidió la ejecución de la sentencia, por lo que la Sala Contencioso-Administrativo del TSJM emitió el pasado 14 de diciembre un auto judicial en el que daba de plazo hasta el 14 de enero a la Comunidad de Madrid para suspender las actividades y usos desarrollados en estas instalaciones y para iniciar los trabajos para la restauración de los terrenos a la situación previa a la ejecución de ese proyecto.

No obstante, cumplido ese plazo, la Sala de Ejecuciones del TSJM está a la espera de un recurso civil, del que no se conocen más detalles, de la sección Primera del Supremo, y que prevalece sobre el dictamen del Contencioso-Administrativo del Tribunal madrileño, indicaron a Europa Press fuentes del TSJM, que recuerdan además que el plazo de cierre del 14 de enero era formal, no taxativo.

La Comunidad de Madrid ya había mostrado su disposición a cerrar las instalaciones. Lo anunció el pasado 15 de septiembre el consejero de Presidencia y Justicia y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Sin embargo, tras el auto del TSJM poniendo fecha al cierre de las instalaciones, Canal de Isabel II puso un recurso de reposición, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que recuerda que firmó con Proingest, la empresa que explota las instalaciones del golf del Canal, un contrato de cinco años y cinco meses, que terminaría en septiembre de 2018.

Por eso, pidieron "más tiempo", ya que esgrimieron que están llevando a cabo "las gestiones necesarias para la terminación de dicho contrato". Ahora, esas gestiones han finalizado y la empresa, que opera con la marca GolfCanal, ha anunciado el cese de actividades.