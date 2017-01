La Comunidad intentará legalizar parte de las instalaciones deportivas del Canal en Chamberí

24/01/2017 - 13:55

La Comunidad de Madrid intentará llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para legalizar una parte de las instalaciones deportivas que el Canal de Isabel II tiene en Chamberí y que los vecinos quieren mantener al considerarlas "útiles".

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por el futuro de las instalaciones de golf que el Canal de Isabel II tiene en el distrito de Chamberí.

Garrido ha explicado que tras la sentencia que les pedía levantar las instalaciones deportivas de Chamberí, el Canal presentó un recurso de reposición. Pidieron tiempo para llevar a cabo un plan de demolición.

El problema, ha señalado, es que la sentencia "obligaría a demoler por completo las instalaciones" y ellos saben que los vecinos quieren que se desmonte, parte pero no el conjunto porque hay partes "perfectamente útiles en materia deportiva".

Por ello, ellos tienen un plan de demolición y dependiendo de la contestación de la Justicia intentarían resolver con el Ayuntamiento de Madrid la legalización de la parte que a los vecinos les parezca pertinente.

No saben si esta legalización parcial es "posible al cien por cien" porque la sentencia obliga a demoler todas las instalaciones, no solamente las del golf. Si finalmente, la Justicia obliga a desmontarlas al cien por cien, no tienen "más remedio" que acatar la sentencia, pero intentarán "llegar a un acuerdo que permita conservar parte de las instalaciones".

GolfCanal, el nombre de la empresa que gestiona las actividades deportivas en el Tercer Depósito, ha comunicado este martes que dejará de ofrecer estos servicios en las próximas semanas, entre los que se incluye golf, pádel y fútbol.