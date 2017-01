Concejal de Medio Ambiente sostiene que si Limasa se municipaliza dejaría el Área "por coherencia"

24/01/2017 - 13:52

Conde: "todos los ediles del PP lo que queremos es una limpieza mucho más limpia y menos gravosa para las arcas municipales"

MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS)

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, Raúl Jiménez, ha sostenido que si la empresa de limpieza de la ciudad, Limasa, se municipaliza en su totalidad, "por coherencia" dejaría el Área que él dirige, por lo que "seguramente otro haría el trabajo mejor que yo".

Jiménez ha apuntado que defiende un modelo de limpieza dividido por servicios algunos públicos y otros privados. "Entiendo que puede funcionar mejor ese modelo", ha explicado. A su vez, ha agregado que esa postura "ha sido mi mensaje siempre", apuntando que "la conflictividad laboral generada por los sindicatos no recomienda que sea una empresa pública".

Cuestionado por los periodistas sobre su posición si Limasa se municipalizara al completo, ha apostillado que "por coherencia, lo lógico es que si no creo en la gestión de una empresa municipal de limpieza, yo no sea el encargado de gestionar el Área". "Seguramente otro haría el trabajo mejor que yo", ha añadido.

Asimismo, ha asegurado que si se lleva a votación en el Pleno local la municipalización de Limasa, él "respeta la decisión del alcalde, Francisco de la Torre, y no voy a ir en su contra en ningún momento". "Haré lo que él entienda que es lo mejor para Málaga", ha apuntado.

POSICIÓN GOBIERNO

Sobre la posición de miembros del equipo de gobierno, del alcalde ha señalado que "no se le ha escuchado nunca una opinión claramente definida", apuntando que mantiene encuentros con el comité de empresa de Limasa "sondeándolo todo y recogiendo información para tener la mejor solución, que es lo más sensato".

Preguntado sobre si alguien defiende un modelo similar al de Jiménez, ha insistido en que "no le voy preguntando al resto de concejales cuál es tu modelo de limpieza", agregando que algunos ediles "me han transmitido que su posición sería una privatización en varios lotes".

CARLOS CONDE

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Carlos Conde, también cuestionado por Limasa, ha señalado que "a nadie le quepa la menor duda de que el alcalde así nos lo a trasladado, que no va a avanzar en esa decisión que afecta a Limasa sin tener el acuerdo de su equipo de gobierno".

"Estoy convencido de que esa información que el alcalde se ha comprometido en darla y avanzarla a los miembros del equipo de gobierno se dará para que podamos tomar la decisión, que deber ser lo que nos permita tener una ciudad mucho mas limpia y menos gravosa para las arcas municipales", ha añadido.

De igual modo, se ha remitido a las palabras de Jiménez en una entrevista y ha señalado que "tienen infinidad de matices, no se abogaba al cien por cien por una cosa ni cien por cien por otra".

Al respecto, ha considerado "positivo" que en un partido político como el PP "no sea un partido monoteísta, no somos partidos de únicos pensamientos; somos libres de expresarnos y de pensar lo que en un momento dado podemos opinar en diferentes asuntos".

En este sentido, ha criticado que "a ver si ahora los círculos estos que debaten son los únicos que se producen en otros partidos políticos", ha dicho, considerando, además, que "la divergencia bien entendida debe ser positiva para todos los partidos".

"O va a ser que la divergencia es negativa si se hace en el seno del PP y positiva si la hacen otro", ha continuado. Para Conde, "se da ejemplo cuando se vierte opinión que hay democracia interna, que es enriquecedor el debate porque lo contrario a eso seria bastante peligroso".

No obstante, sobre el futuro de Limasa ha insistido en que la negociación "la está llevando el alcalde, porque es la persona que le compete esa decisión tomarla". Así, ha recordado que será el regidor quien traslade a los diferentes interlocutores "porque el va buscando, tomar decisiones en el máximo interés de la ciudad".

"El alcalde lo que quiere, en base a estas conversaciones mantenidas, es trasladar los diferentes puntos de vista, virtudes, riesgos que entraña una opción como puede ser la de la municipalización", ha detallado Conde, que ha reiterado que así "lo va a hacer con los concejales del equipo de gobierno y nos va a reunir a todos para contarnos los distintos pasos dados y hasta dónde se ha llegado, porque ya decía Jiménez, que todavía no se ha escrito la letra pequeña de todo esto".

Por otro lado, ha dejado claro que en PP "no demonizamos ni lo publico ni ensalzamos ni idolatramos lo privado". "Que a nadie le quepa la menor duda de que el alcalde así nos lo a trasladado, que no va a avanzar en esta decisión que afecta a Limasa sin tener el acuerdo de su equipo de gobierno".

Por otro lado, ha indicado que el que tiene "más fundamentos" para opinar es el concejal del ramo, porque es el que tiene más información y que De la Torre trasladará "todas las inquietudes que sus negociaciones están teniendo y cuando las tengamos opinaremos con más circunstancias".

Ha recordado, al respecto, que "soy una persona que me gusta conocer distintos modelos y ver las distintas posibilidades y riesgos presupuestarios o laborales para tomar una decisión más acertada posible", precisando, que "yo he planteado que los modelos mixtos, no el que tenemos ahora mismo, sino el que tenga lo mejor de lo privado y publico".

"Ahora que está a la espera de esa información para que el alcalde, que sé que no se va a adelantar en esa decisión estratégica, aunque le competa, va a querer contar con las inquietudes de todos nosotros". "Todas las cartas deben estar abiertas con distintos modelos y el alcalde, en ejercicio de su responsabilidad, exponerlos y sin más exabruptos".

Por último, ha incidido en que "todos los concejales del PP lo que queremos es una limpieza mucho más limpia y menos gravosa para las arcas municipales".