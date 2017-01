PSOE presentará en el Parlamento una PNL para crear unas oficinas y asesorar a afectados por cláusulas suelo

24/01/2017 - 13:57

La vicesecretaria general del PSOE de Huelva y parlamentaria andaluza, María Márquez, ha anunciado que el grupo socialista en la Cámara andaluza va a presentar una Proposición No de Ley (PNL) para que las distintas delegaciones provinciales de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía creen unas oficinas para asesorar y actuar de intermediarios entre las entidades financieras y los afectados por las cláusulas suelo en sus hipotecas.

HUELVA, 24 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas en Huelva, junto a la delegada de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Huelva, María José Pulido, con la que ha abordado en un encuentro la situación de las cláusulas suelo y otros asuntos de interés ciudadano, Márquez ha precisado que, aunque "no está en nuestras competencias, desde Andalucía queremos ayudar a facilitar la devolución de este dinero a las familias".

"El acceso a la vivienda forma parte de nuestra Carta Magna y de la política que hemos desarrollado, por lo que va a seguir siendo nuestra prioridad", ha manifestado la socialista.

Márquez ha valorado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictaminado que los bancos deben devolver todo el dinero cobrado de más a los clientes afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios.

"Esta noticia nos llena de esperanza y el Gobierno tiene la oportunidad jugando con un papel activo e involucrándose en la defensa de los derechos de las familias afectadas y que cuanto antes le devuelvan el dinero", ha remarcado Márquez.

Del mismo modo, ha precisado que el PSOE en el Congreso de los Diputados "ha presionado al Gobierno para que cuanto antes se devuelva el dinero a las familias y garantizar ese derecho a los afectados", una cuestión, ha subrayado, que "no ha sido fácil teniendo en cuenta que el PP ha sido el mayor aliado de la banca en los últimos años".

De hecho, ha asegurado que, según dice el Tribunal de Cuentas, "más de 60.781 millones de euros se le ha dado a la banca con dinero de los españoles, sin que se haya fiscalizado ni un euro", indicando además que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un decreto para las cláusulas suelo que "tiene carencias".

No obstante, "gracias a la presión del PSOE se obliga a los bancos a realizar todo el procedimiento, a que el proceso sea gratuito para ciudadanos y se le devuelva el dinero en el menor tiempo posible, así como que, en el caso de que no haya acuerdo entre afectado y entidad, siempre en todo caso decida la justicia y no el banco, como ha pasado en los últimos tiempos", ha concluido María Márquez.