AV.- Susana Díaz urge a poner en marcha "cuanto antes" el plan de emergencia para atender a los refugiados

24/01/2017 - 14:11

La Junta firma un convenio por 250.000 euros con Acnur para enviar ayuda urgente ante la ola de frío

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha urgido este martes al Gobierno a poner en marcha "cuanto antes" el de plan de emergencia para atender a los refugiados que acordaron la pasada semana en la Conferencia de Presidentes, y ha exigido que "no se demore en burocracia" para poder auxiliar a quienes "huyen del terror y de la muerte", y cuya situación "se ha agravado con la ola de frío".

Así lo ha manifestado Susana Díaz tras presidir la firma de un nuevo convenio de la Junta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España (Acnur), dotado con 250.000 euros, por el que se enviará ayuda urgente a los refugiados, que se destinará a material de abrigo, sacos dormir o mantas eléctricas, entre otros materiales para combatir la ola de frío que azota estas zonas.

"No es de recibo que el Gobierno se excusen en trabas burocráticas para no dar una respuesta sensible y con humanidad a lo que está pasando" con los refugiados, ha sostenido Susana Díaz, quien ha defendido que los gobiernos autonómicos "tenemos que ayudar, pero se tiene que articular cuanto antes el cumplimiento de ese plan de emergencia que acordamos de forma unánime en la Conferencia de Presidentes".

Además, la presidenta andaluza ha reivindicado que España "tiene que levantar la voz en Europa, como un estado miembros más, y dirigirse a las instituciones europeas solicitando que hagamos honor a los países que representamos y a los ciudadanos para los que gobernamos, y que se pongan en marcha cuanto antes los instrumentos que permitan dar asilo y acogida a esos refugiados".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))