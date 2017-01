EUPV pide la comparecencia del director general de Tráfico en el Congreso para que explique el "caos" en la A-3

24/01/2017 - 14:22

El diputado nacional de EUPV, Ricardo Sixto, ha registrado en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia en la Comisión de Interior del director general de Tráfico, Gregorio Serrano, para que explique la gestión que desde este organismo estatal se hizo tras el "caos" en las carreteras de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha la semana pasada como consecuencia del temporal de frío y nieve.

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

"No entendemos cómo se pudo llegar al extremo de que miles de personas tuvieran que verse obligadas a pasar más de 12 horas en sus vehículos debido al corte del tráfico en la A-3 por la fuerte nevada", ha señalado en un comunicado Sixto, quien ha añadido que se trataba de un temporal que se conocía que iba a llegar desde hacía días y, sin embargo, "no se actuó correctamente".

"¿Cómo es posible que teniendo tiempo suficiente para preparar todo lo necesario para hacer frente a este temporal no se hubieran tomado las medidas necesarias para evitar el caos que se produjo a la altura de los municipios valencianos de Utiel y Requena?", se ha preguntado el diputado.

Asimismo, Ricardo Sixto ha indicado que pedirá al director general de Tráfico que explique el por qué no se informó en los paneles de lo que estaba ocurriendo para evitar que los conductores salieran a la carretera y se produjera lo que, finalmente, sucedió.

Para el dirigente de la formación de izquierdas, "está claro que estamos ante una dejadez de obligaciones muy grave y, por tanto, es necesario que se depuren responsabilidades ya que una situación que se podía evitar poniendo todos los mecanismos para estas situaciones de emergencia climatológicas que son necesarios, al final, no se hizo".

Del mismo modo, Ricardo Sixto ha denunciado el hecho de que los vecinos de Utiel y Requena hayan estado sin suministro de luz durante varios días como consecuencia, también, de la falta de previsión por parte de las autoridades competentes, es decir, de la Generalitat y del propio Gobierno central.

"VERGONZOSO"

"Nos encontramos ante una situación que ha tenido y está teniendo unas consecuencias nefastas ya que todavía hay familias que siguen sin tener luz, algo que nos parece vergonzoso", ha dicho el diputado de EUPV, quien ha añadido que ante situaciones como la caída de varias líneas de alta tensión "es necesario que las administraciones implicadas hablen con las empresas suministradoras de energía para que se asegure que el servicio está cubierto, algo que parece ser que no ha sucedido".

Por tanto, ha lamentado "no solo la falta de previsión sino también la de reacción por parte del Consell y del Ministerio de Energía que, una vez producidos los cortes de luz, no han sabido reaccionar a tiempo y poner grupos electrógenos que pudieran dar servicio no sólo a las viviendas particulares sino a instalaciones tan importantes como los hospitales, centros de salud y de emergencias, entre otros".