Ferrer (AVL) cree que el uso del valenciano está estable y aboga por "convencer" y no "imponer"

24/01/2017 - 14:38

El presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, ha asegurado este martes respecto a la situación en que se encuentra el uso social del valenciano que "no hay un retroceso, sino estabilidad", y ha abogado por difundirlo desde un aspecto lúdico: "Imponer es malo, no se puede hacer, tiene que ser convencer. Eso hace que no suba tanto el porcentaje, pero quien entra ya no sale".

Así se ha pronunciado Ferrer en declaraciones a los medios tras entregar la Memoria de 2015 de la institución al presidente de las Corts, Enric Morera, quien ha destacado "la buena sintonía y la normalidad institucional que se ha logrado entre el parlamento y la AVL, lo que tendría que ser lo más normal".

Fruto de esa normalidad, ha dicho, "se hacen las presentaciones de las memorias, se ha contado con la colaboración del ente normativo para la edición del mapa comarcal y en noviembre fui invitado a presidir una sesión plenaria de la AVL, lo cual es de agradecer y demuestra esa colaboración como síntoma de la normalidad y del respecto de las instituciones valencianas al ente normativo de nuestra lengua".

Preguntado sobre el uso social de la lengua vernácula, Ferrer ha señalado que la Comunitat "es amplia" y, por ejemplo, en Castellón "está más fuerte" mientras en Alicante "desgraciadamente está más débil".

En cualquier caso, ha negado un retroceso y ha asegurado que su uso está estable, pese a que "hubo un momento más bajo" debido al aumento de la inmigración, personas que "no hablaban valenciano, obviamente", lo que hizo descender un poco el porcentaje, circunstancia que hoy día está recuperada.

Ha indicado que "hay una serie de elementos que posibilitan el uso social", por ejemplo "cuando desde arriba se promulga y no solo se promulga, sino que se habla valenciano". "La gente imita", ha aseverado.

Así, y desde su experiencia de 47 años dando clase en la universidad, ha defendido que se intente "convencer" de su uso frente a la imposición: "Si vas obligando, uno puede examinarse, aprobar y a partir de ahí olvidar la asignatura; pasa lo mismo con el valenciano".

REQUISITO LINGÜÍSTICO

Preguntado sobre el requisito lingüístico para el personal de las administraciones valencianas, ha resaltado la importancia de que todos los ciudadanos puedan comunicarse en su lengua y respecto a si cree que debería aparecer en la ley de Función Pública, ha dicho que sí, aunque ha matizado que "hay que analizarlo bien" porque "hay elementos positivos y negativos".

Ha explicado, por ejemplo, que "un señor que está operando a lo mejor no hace falta que domine el valenciano" mientras un médico de atención primaria "tiene que saber valenciano porque yo, a lo mejor, no sé explicarme de otra manera". "Pero, fundamentalmente, en un 99% debería ser", ha agregado.

Sobre la memoria, ha destacado el aumento de la inversión en actividades culturales de la Acadèmia, especialmente de cara al exterior, ya que de un presupuesto de en torno a 2,9 millones se reserva a esas actividades externas 780.000 euros.