PSIB, MÉS y Podemos solicitan que Huertas no participe en los puntos de la Mesa que le afectan

24/01/2017 - 14:53

Los grupos parlamentarios PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y Gent per Formentera (GxF) han registrado este martes un escrito mediante el que solicitan que la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, "se abstenga de participar" en los puntos de la Mesa de este miércoles "que la afectan directamente".

PALMA DE MALLORCA, 24 (EUROPA PRESS)

En el escrito, exponen que en base al artículo 23 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público es "motivo de abstención" el "tener interés personal en el asunto que se trate o en otro cuya resolución pueda influir" en ese mismo.

Los grupos que apoyan al Govern afirman que en este caso está "claro" que Huertas "tiene un interés personal" en el punto de la Mesa del Parlament que debe tratar "su expulsión".

Por otra, parte, la diputada Montserrat Seijas ha anulado este martes la solicitud de ingreso en el Grupo Mixto que llevó a cabo este lunes por un "defecto de forma", pero en declaraciones a Europa Press, ha explicado que la volverá a realizar este miércoles.