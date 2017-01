AMP.- Susana Díaz urge a poner en marcha "cuanto antes" el plan de emergencia para atender a los refugiados

24/01/2017 - 15:05

La Junta firma un convenio por 250.000 euros con Acnur para enviar ayuda urgente a Grecia ante la ola de frío

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha urgido este martes al Gobierno central a poner en marcha "cuanto antes" el de plan de emergencia para atender a los refugiados que se acordó la pasada semana en la Conferencia de Presidentes, y ha exigido que "no se demore en burocracia" para poder auxiliar a quienes "huyen del terror y de la muerte", y cuya situación "se ha agravado con la ola de frío".

Así lo ha manifestado Susana Díaz tras presidir en San Telmo la firma de un nuevo convenio de la Junta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España (Acnur), dotado con 250.000 euros y por el que se enviará ayuda urgente a los refugiados en Grecia, tales como ropa de invierno, sacos de dormir o mantas térmicas, entre otros materiales de abrigo y refugio para combatir la ola de frío que azota la zona. En el acto han participado también la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega.

"No es de recibo que el Gobierno se excusen en trabas burocráticas para no dar una respuesta sensible y con humanidad a lo que está pasando" con los refugiados, ha sostenido Susana Díaz, quien ha defendido que los gobiernos autonómicos "tenemos que ayudar, pero se tiene que articular cuanto antes el cumplimiento de ese plan de emergencia que acordamos de forma unánime en la Conferencia de Presidentes".

Susana Díaz ha recalcado que con la firma de este convenio "se da un paso importante", si bien ha insistido en que, tras la reunión preparatoria que se celebró este lunes para definir ese plan de emergencia, el mismo "se tiene que poner cuanto antes encima de la mesa" y "no se puede demorar en burocracia, porque hablamos de auxiliar a personas que están en una situación de extrema crueldad y dificultad con un gesto de humanidad, que es lo mínimo que podemos hacer los gobiernos".

Además, la presidenta andaluza ha reivindicado que España "tiene que levantar la voz en Europa, como un estado miembros más, y dirigirse a las instituciones europeas solicitando que hagamos honor a los países que representamos y a los ciudadanos para los que gobernamos, y que se pongan en marcha cuanto antes los instrumentos que permitan dar asilo y acogida a esos refugiados".

Ha señalado que la Unión Europea "no tiene una política de asilo y refugio que dé respuesta a una crisis humanitaria como la que estamos atravesando", de manera que ha indicado que "cuanto antes se tiene que dar respuesta al llamamiento que hacen las ONG que trabajan en el terreno ante la extrema gravedad de lo que pasa".

ESPAÑA NO PUEDE DEMORAR LA ACOGIDA

Entretanto, tras afirmar que ante esta situación "los están ciudadanos muy por encima de lo que se está por parte de los gobiernos", la presidenta andaluza ha sostenido que "Europa también tiene que estar a la altura de lo que está sucediendo allí", una realidad agravada por la ola de frío.

"Ningún gobierno puede decir que no sabe lo que pasa y las condiciones de falta de humanidad en la que se encuentran los refugiados que huyen de la guerra", ha proseguido antes de insistir en que, como defendió en la Conferencia de Presidentes, España no puede demorar más la acogida del cupo de refugiados al que se comprometió, en torno a 16.000 personas, toda vez que ha indicado que a Andalucía han llegado 44 personas, siete de ellos Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que están en Motril (Granada).

Así las cosas, y entendiendo que cuando un plan de emergencia se pone en marcha "hay que dar ejemplo", Susana Díaz ha valorado la firma de este convenio con Acnur, "que se une a los 2,7 millones que a lo largo de este año hemos destinado a los campos de refugiados", tanto a refugiados palestinos en Siria (a través de Unrwa), como atención a niños en campamentos de Líbano y Jordania (a través de Acnur).

ACNUR: "NECESITAMOS MÁS EUROPA"

De su lado, también ha intervenido en la firma del convenio la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega, quien ha agradecido al Gobierno andaluz su respaldo "durante casi dos décadas", y su "apuesta por los refugiados en zonas de conflicto" porque "hablamos de salvar vidas".

Vega ha explicado que con esta contribución de la Junta se podrá seguir dando apoyo al programa de invierno que comenzó Acnur en octubre en la zona de los Balcanes y en Grecia, destinado a las 60.000 personas y 15.000 personas que hay en cada uno de esos dos territorios, y que "pasan por una situación tremenda" ante la ola de frío.

Tras advertir que se "está produciendo muertes por congelación" y que hay miles de afectados por la ola de frío, la portavoz ha dicho que "hay que apoyar a Grecia para que no se sigan sumando muertos", ni por congelación ni en el Mediterráneo.

Ha advertido que para superar esta situación "falta ayuda de la Unión Europea": "Necesitamos más Europa y que se cumplan los compromisos que los países hicieron en la agenda de inmigraciones". "Europa necesita tener un sistema común de asilo para que no sea una lotería que un refugiado caiga en un país o en otro", ha agregado antes de incidir en que "España tiene y puede hacer mucho más" para convertirse en un país de integración de refugiados.

CONVENIO PARA ATENDER REFUGIADOS EN GRECIA

La resolución del Proyecto de acción humanitaria 'Respuesta de Invierno 2017: Asistencia de Refugiados en Grecia' se ha firmado en el Marco del Memorándum de Entendimiento entre Acnur y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Un total de 1.440 personas se podrán beneficiar de esta ayuda, pertenecientes a los asentamientos de Lagkadikia, Agi Eleni, Filippiada, Katzikas, Schisto, Stylida, Nea Kavala, Alexandria, Petra Olympu, Andravida, Eleonas, Rafina, Elefsina, Thermophiles, Raidestos. El periodo de ejecución culminará el 30 de abril, una vez mejoren las condiciones climatológicas de la zona.