PSOE presenta medidas para mejorar la sanidad y no entra en la plataforma para no ser "cómplice" de PP y Podemos

24/01/2017 - 15:23

El PSOE de Jaén ha presentado una batería de propuestas para mejorar la sanidad pública en la provincia, un ámbito que, "a pesar de las dificultades", ha defendido frente a la "trampa" de quienes "buscan una pequeña grieta para echar abajo todo el edificio" para "hacer negocio". Ha añadido, además, que no entró en la plataforma recientemente constituida para no ser "cómplice" de PP y Podemos, que buscan "hacer daño a Andalucía".

JAÉN, 24 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este martes en rueda de prensa el secretario general, Francisco Reyes, quien ha explicado que esa medidas son fruto del trabajo de la Organización Sectorial de Sanidad del partido y de reuniones con las organizaciones sindicales, que son "las legítimas representantes" de trabajadores y profesionales del sector.

Acompañado por la hematóloga ya jubilada Carmen Requena, que es miembro del Comité Coordinador de esa Sectorial, ha destacado que son propuestas "sensatas, realistas, posibles de aplicar y que mejorarán la gestión sanitaria".

La primera es la activación inmediata de los órganos de participación sanitaria y ciudadana de la provincia, así como la puesta en marcha de dos planes de actuación para mejorar las infraestructuras de atención primaria y hospitalaria, el primero de ellos con intervenciones directas o en colaboración con los ayuntamientos "en un plazo máximo de 24 meses".

También se pide analizar las áreas de Linares y Úbeda y tomar medidas que permitan una respuesta mejor y más ágil a las necesidades asistenciales de la Zona Norte de Jaén, así como abordar los problemas en el Hospital de Úbeda, tanto en lo que se refiere a las urgencias como a la relación con el Hospital de Linares.

Reyes ha reclamado, igualmente, la eliminación de la tercera cama en el Complejo Hospitalario de Jaén instando a abordarlo "desde ya" y "resolverlo en el menor tiempo posible" a través de una propuesta técnica consensuada con los profesionales y dialogada con los sindicatos.

Además, ha plantado ampliar la cartera de servicios en el Complejo Hospitalario "para evitar el traslado de pacientes a Córdoba y Granada", así como mejorar la continuidad de los equipos de Atención Primaria. "Hay demasiada movilidad y los médicos no conocen a sus pacientes, lo que supone un hándicap", ha dicho apostando por contratos interinos y la convocatoria de oposiciones para hacer contratos fijos.

De igual manera, Reyes ha solicitado que se mejore la cobertura de matronas en la provincia, "una reivindicación de ciudadanos y profesionales que es justa y debe ser atendida".

EL NEVERAL

Junto a ello, ha aludido a la necesidad de analizar la situación del Hospital Doctor Sagaz de Jaén, más conocido como El Neveral, de forma consensuada con los sindicatos y dando prioridad "a la estabilidad de los trabajadores y a la calidad alimentaria".

Preguntado por si eso supone mantener la cocina --contra cuyo cierre nació la Marea del Cucharón que fue germen de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y de Calidad en Jaén creada a principios de este mes--, ha contestado que hay que analizar los recursos humanos y materiales en los centros de la ciudad y ver "cuál es el mejor sistema" para garantizar la calidad y sin perder un puesto.

"¿Cuál es la fórmula? Vamos a hablarlo con ellos, ni con una premisa ni con otra; ni que hay que cerrar ni abierto. Que forme parte de ese debate que la Delegación ha abierto", ha comentado mostrando su coincidencia con los apuntado el pasado viernes por el consejero de Salud, Aquilino Alonso.

Finalmente y con carácter general, no provincial, el PSOE jiennense ha defendido la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios y la agilización de las listas de espera en los preoperatorios e intervenciones quirúrgicas. "Hacemos estas propuesta desde nuestra apuesta por la sanidad pública y desde el agradecimiento a la Consejería por el trabajo que está realizando", ha indicado señalando también el carácter reivindicativo de muchas de ellas.

Por otro lado, se ha referido a la citada plataforma, por la que ha mostrado su respeto, aunque ha admitido que le cuesta trabajo comprender que el PP "haya firmado lo que no hace en Madrid, Murcia, Galicia o Castilla y León". "¿Cómo puede firmar un documento para acabar con las privatizaciones, los conciertos y las externalizaciones?", se ha preguntado.

A su juicio, los 'populares' jiennenses firman su documento "porque le da igual la sanidad, porque su único objetivo es hacer daño al Gobierno andaluz y a los andaluces, porque así piensa que le hace daño al PSOE". Además, ha criticado que la "pinza" de PP y Podemos en Andalucía se haya reproducido en la provincia y ha lamentado que en la formación morada "le hagan el juego" a la derecha en este asunto.

"Al final nos salimos (el PSOE participó en las reuniones previas aunque no llegó a incorporarse) porque vimos cuál era el verdadero objetivo de una parte..., no digo que no haya en esa plataforma de buena voluntad, que seguro lo hay. Pero no vamos a ser cómplices de dos fuerzas políticas (en alusión a PP y Podemos) que lo único que buscan es hacer daño a Andalucía, al PSOE e ir contra los intereses sanitarios de Andalucía", ha afirmado.

PARTIDO ÚTIL

Frente a ello, ha abogado por "un partido útil" sin "fuegos de artificio, ni engañar a los ciudadanos", algo que, en su opinión, se hace con propuestas como las presentadas este martes, conociendo los recursos existentes "y siendo reivindicativos" con la Junta en las cosas que sea necesario, "sabiendo que lo único que nos interesa es que nuestra sanidad pública sea la mejor".

En este sentido y tras apuntar que "no se puede meter a Andalucía en el mismo saco" que a las comunidades autónomas gobernadas por el PP", ha instado a sentirse "orgulloso" de la sanidad pública andaluza, aun cuando "haya que reconocer los errores, haya que corregirlos y haya que trabajar para buscar soluciones que mejoren la eficiencia del sistema".

"Claro que hay cosas que mejorar, por supuesto que sí. Pero no se puede caer en la trampa de quienes buscan una pequeña grieta para echar abajo todo el edificio. No se le puede hacer el caldo gordo a quienes quieren acabar con nuestra sanidad pública y reconvertirla en una sanidad a la madrileña", ha advertido.

Al respecto, ha valorado que en Andalucía se ha capeado "el temporal de recortes de la derecha" y ante el "sarampión" que ha supuesto el PP para la sanidad pública española, "ha blindado servicios, ha mantenido empleos, ha recuperado las 35 horas semanales o ha paliado el copago a los pensionistas.

En clave provincial, ha valorado que Jaén tiene siete hospitales y 200 centros de salud y consultorios repartidos, al tiempo que recordó que este año abren los centros de salud de Jaén, Bailén y Campillo de Arenas, se reanudarán las obras del Chare de Cazorla, se instalará una resonancia nuclear en el Hospital de Linares y un TAC en el de Úbeda.

A ello ha sumado servicios como los 1.000 menores que recibirán el servicio de atención temprana, los 65.000 niños con atención bucodental gratuita o las 100.000 mujeres que han pasado desde 1995 por la detección precoz del cáncer de mama.

RIGOR

Por su parte, Carmen Requena ha explicado que el documento elaborado por la Sectorial de Sanidad del PSOE de Jaén "se ha hecho con mucho rigor" y va a ser muy útil porque cuenta con profesionales, que viven "en primera persona los problemas que estamos intentando mejorar y solucionar".

"No es un documento que entre en el debate político, sino que intenta exponer la situación desde el punto de vista técnico y con vistas a mejorar los aspectos que sean susceptibles de mejora y que aumenten la calidad y la eficiencia del sistema", ha comentado.

Ha aclarado, eso sí, que tiene como denominador común el rechazo a los "modelos que buscan el deterioro de la sanidad pública, los modelos de las privatizaciones, recortes y copagos".