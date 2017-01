La Tarjeta Ciudadana, finalista del premio "Green Digital Charter", que se falla en Bruselas

24/01/2017 - 15:28

La Tarjeta Ciudadana de Zaragoza es uno de los tres proyectos finalistas de los premios "Green Digital Charter", en la categoría "Participación ciudadana e impacto social", que se falla este miércoles, 25 de enero, en Bruselas.

ZARAGOZA, 24 (EUROPA PRESS)

Estos prestigiosos galardones son otorgados anualmente por el Green Digital Charter, una iniciativa de la red europea Eurocities que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea.

El principal objetivo de estos premios es poner en valor el uso de las nuevas tecnologías como herramientas par hacer frente al cambio climático, avanzando en estrategias de eficiencia energética, reducción de las emisiones de gases contaminantes y fomento de una sociedad digital más respetuosa con el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado este año la candidatura de la Tarjeta Ciudadana a este premio, con el convencimiento de que se trata de un potente instrumento para ayudar a mitigar desafíos sociales en nuestra ciudad, a través del establecimiento de esquemas de precios "inteligentes" para servicios públicos de una manera transversal, como ya se realiza con grupos vulnerables como desempleados o personas con movilidad reducida.

16 SERVICIOS

En la actualidad, la Tarjeta Ciudadana tiene integrados un total de 16 servicios distintos, con implicación tanto de agentes urbanos -el propio Ayuntamiento, transporte público, cooperativas del taxi, etcétera- como otros organismos públicos a nivel metropolitano y contratistas de servicios municipales.

En su apuesta por el futuro de la Tarjeta Ciudadana, se está trabajando en nuevos proyectos y aplicaciones que se anunciarán públicamente a lo largo de las próximas semanas, ha avanzado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

El concurso "Green Digital Charter" consta de tres categorías. Zaragoza es finalista en la dedicada a "Participación ciudadana e impacto social" junto a Reykjavik y su propuesta "Better Reykjavik and My Neighbourhood"; y Utrech, que presenta "Traffic Lights hotline".

Las otras dos categorías se llaman "Creación de valores añadidos para Europa" y "Promoción de soluciones abiertas e interoperables". En total compiten 21 proyectos presentados por 14 ciudades, como Lisboa, Bristol, Zagreb, Amsterdam, Valencia o Rijeka.

Este premio se fallará en el marco de la Conferencia "Cities in Transition", que tiene lugar a continuación de Foro de la Sociedad del Conocimiento de Eurocities, que se celebra hoy martes en Bruselas.