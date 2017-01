La Diputación Permanente del Parlamento debate este miércoles si celebrar un pleno extraordinario sobre sanidad

24/01/2017 - 17:01

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz se reúne este miércoles para debatir las peticiones del PP-A, Podemos e IULV-CA sobre la celebración de un Pleno extraordinario en materia sanitaria, tras las movilizaciones de miles de personas en distintas provincias andaluzas reclamando una sanidad digna.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Si bien, el presidente y portavoz del grupo parlamentario de C's, Juan Marín, ha dicho a Europa Press que, aunque la decisión no está tomada aún, "muy probablemente" votarán 'no' a la citada petición porque su grupo "no ha caído nunca ni lo va a hacer ahora en el juego de PP-A y Podemos" y este asunto puede sustanciarse perfectamente en el pleno ordinario que se celebra la próxima semana.

El dirigente de la formación 'naranja' no ha descartado que C's pueda pedir más adelante un pleno extraordinario si las explicaciones que ofrece el Gobierno andaluz en materia sanitaria no les parecen suficientes. "Primero vamos a recabar información y a dejar que el Consejo de Gobierno se explique", ha añadido.

Según el orden del día de la citada reunión, consultado por Europa Press, el PP-A reclama en concreto la comparecencia del consejero de Salud, Aquilino Alonso, relativa a la política de contratación de suministros de medicamentos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Sin embargo, Podemos e IULV-CA reclaman de manera conjunta un debate general, con propuestas de resolución, sobre la situación de la sanidad pública en Andalucía. Tanto el PP-A como Podemos e IULV-CA demandan que sus iniciativas se sustancien en una sesión plenaria extraordinaria.

Si bien, el PP-A va a demandar en la reunión de la Diputación Permanente que dicha sesión plenaria se celebre el 31 de enero, un día antes de que comience el Pleno convocado de manera ordinaria para los días 1 y 2 de febrero, con lo que se trataría de ampliar el Pleno ya convocado, han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Por su parte, los grupos parlamentarios de Podemos e IULV-CA reclaman también otro debate general, con propuestas de resolución, en la citada sesión plenaria extraordinaria sobre la situación de la infancia y adolescencia en la Comunidad.

De otro lado, el PP-A también demanda la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Presidencia y Administración local, en la que su titular, Manuel Jiménez Barrios, informe sobre los resultados de la Conferencia de Presidentes y su repercusión en Andalucía.