Dilma Rousseff reclama que "sea rigurosamente investigada" la muerte del juez de la 'operación Lava Jato'

24/01/2017 - 18:10

La ex presidenta, que participará en un seminario en Sevilla, afirma que "será importante para Brasil que Lula da Silva sea candidato en 2018"

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha reclamado que "ante las sospechas que existen en Brasil" de que la muerte del juez Teori Zavascki --responsable del caso 'Lava Jato' en la Corte Suprema de Brasil, quien falleció el pasado jueves en un accidente aéreo frente a las costas del estado de Río de Janeiro-- "pueda ser un atentado, el caso debe ser rigurosamente investigado".

Así lo ha indicado la expresidenta en el marco de una rueda de prensa que ha protagonizado este martes en el rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para presentar el seminario internacional sobre capitalismo neoliberal y democracia sobrante que se celebrará durante el miércoles y jueves en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. El rector de la UNIA, Eugenio Domínguez, y el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, han acompañado a la ex presidenta en el encuentro con los periodistas.

De este modo, Rousseff, que ha lamentado su muerte, ha señalado que Zavascki "era un excelente jurista, que tenía bastante experiencia", así como una persona "íntegra", un jurista que "no se dejaba influenciar y una persona de carácter". "No era perfecto porque era un ser humano, pero hay que reconocerle sus muchas cualidades", ha destacado, toda vez que ha insistido en que "hay que investigar la muerte y ver de qué se trata".

Por otra parte, la expresidenta ha afirmado que "será importante para Brasil que Lula da Silva sea candidato en 2018", porque "las encuestan demuestran que el sería un gran candidato", al tiempo que ha afirmado que "cree y espera" que Lula vuelva a ser presidente. Además, ha apuntado que "no se puede usar una investigación sobre corrupción como arma de combate político e ideológico", porque "tiene efectos sobre la democracia", y ha manifestado que "no se puede construir la justicia del enemigo, que es aquella que no precisa de pruebas y bastan las convicciones para condenar o acusar".

Cuestionada sobre los motivos para el descrédito de su partido, el Partido de los Trabajadores, Rousseff ha asegurado que "todos los partidos pasan por momentos críticos", y que el PT "tiene que hacer un proceso de autovaloración", porque "el problema mayor del partido es que tenemos que entender la nueva situación que existe".

Por otra parte, Rousseff ha avanzado las líneas principales sobre las que versará su conferencia ante los alumnos del Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo. De esta forma, ha destacado que "la mayor parte de los países occidentales están sufriendo la crisis del capitalismo neoliberal. Países que priman las actividades del sector financiero al sector productivo". Además, ha añadido que por este motivo, "la desigualdad entre la población está aumentando".

La ex presidenta de Brasil ha realizado un recorrido por los motivos que, según ella, hicieron poner en suspenso su presidencia de la República. Por otro lado, ha tratado la crisis financiera de 2008 y cómo durante su presidencia creó medidas para paliar su efecto. "Hasta 2014, Brasil consiguió una desaceleración y una tasa de desempleo del 4,7 por ciento", ha destacado.

Tras su suspensión como presidenta, Dilma Rousseff ha explicado una de las medidas que ha puesto en marcha el nuevo Gobierno brasileño. "Una actualización del techo de gasto que estará funcionando durante veinte años, de esta forma, durante este tiempo los nuevos gobiernos no podrán decidir en qué gastar el dinero", ha declarado.

Así, también se ha referido a la fragmentación de partidos en el Parlamento brasileño ya que existen hasta 50 partidos políticos diferentes. Según Rousseff, se debe a que "no hay exigencias previas para la formación de un partido y también el tiempo de televisión es un factor importante en un país de 200 millones de personas".

ENSALZA LA FIGURA DE LA MUJER DURANTE EL SIGLO XXI

Por último, Rousseff ha ensalzado la figura de la mujer durante el siglo XXI. "Estoy segura que tendrá una gran participación en la defensa de sí mismas y de la sociedad", ha explicado la presidenta brasileña.

Dilma Rousseff participará este miércoles en el seminario internacional sobre capitalismo neoliberal en el que participará también el ex ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo; el juez y ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, entre otros ponentes. Analizarán "el desbordamiento del capitalismo y el proceso de regresión de los derechos humanos por el uso de los recursos jurídicos como herramientas de manipulación en los conflictos políticos y económicos".

Esta actividad, que cuenta con la colaboración del Instituto Joaquín Herrera Flores y el Centro de Estudios Sociales de Coímbra; tendrá lugar en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.