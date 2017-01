Madrid. la universidad carlos iii y el círculo de bellas artes homenajearán a leonard cohen

24/01/2017 - 17:51

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y el Círculo de Bellas Artes (CBA) homenajearán el 2 de febrero, a partir de las 18.00 horas, a Leonard Cohen a través de su música y su poesía.

La apertura del acto ’Dance me to the end’, que tendrá lugar en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, correrá a cargo del rector de la UC3M, Juan Romo, y del presidente del CBA, Juan Miguel Hernández León.

Tras un vídeo-homenaje, se dará paso a una mesa redonda coordinada por la vicerrectora de Comunicación y Cultura de la UC3M, Pilar Carrera, en la que participarán el profesor de la Universitat de València Manuel de la Fuente; el músico Julián Hernández; el escritor y crítico musical Diego Manrique; Alberto Manzano, autor de ‘Leonard Cohen. La biografía’; el periodista y escritor Benjamín Prado, y Jenaro Talens, catedrático emérito de la Universidad de Ginebra y escritor.

El acto, cuya entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, terminará con la proyección del documental realizado durante una gira del cantante en 1972, 'Bird on a Wire', que será presentado por su director, Tony Palmer.

(SERVIMEDIA)

24-ENE-17

CJC/gja