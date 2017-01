Asesor de Escuelas Católicas ve el decreto de conciertos del Consell "un atentado" a la libertad basado en "clichés"

24/01/2017 - 18:56

Cada entidad de la Mesa por la Educación valorará posibles recursos y espera cierta voluntad de entendimiento" aun con bases "negativas"

El abogado especializado en derecho educativo y asesor jurídico de Escuelas Católicas Sevilla, Jesús Muñoz de Priego, ha calificado de "atentado contra la libertad educativa" el nuevo decreto de la Conselleria de Educación por el que se regulan los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana, por estar basado, a su parecer, en un "debate social sesgado" de "mantras ideológicos, clichés, difamaciones y mentiras que se repiten cada cierto tiempo".

Asimismo, la presidenta de Escuelas Católicas Comunitat Valenciana, Vicenta Rodríguez, ha denunciado que la normativa publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) "condena a las familias más pobres", si bien ha avanzado que la patronal no tomará medidas judiciales hasta conocer su resultado y ha mostrado su "confianza en que no atentará contra derechos educativos".

Por su parte, el presidente de la Mesa por la Educación en Libertad --en la que se integra esta organización--, Vicente Morro, también ha indicado que cada entidad acordará iniciar acciones en la medida en que les afecte el decreto, porque el conjunto de la Mesa "no puede porque no tiene entidad jurídica" para ello. Con todo, ha criticado las "muchas limitaciones" y los "absurdos" en los que incurre la norma del departamento que dirige Vicent Marzà.

Los tres han valorado en estos términos el nuevo decreto que convoca el proceso de acceso o renovación de los conciertos generales y para enseñanzas postobligatorias --en función de la "demanda real" y no por "criterios discrecionales como antes"--, en declaraciones a los medios de comunicación en Valencia antes de la conferencia 'Análisis de la libertad de enseñanza hoy: una libertad amenazada' a cargo de Priego.

Frente a una norma que "atenta a la libertad de elección de los padres" e "incumple el principio de complementariedad" --entre la red pública y concertada--, el abogado ha incidido en los "planteamientos de fondo" que afectan actualmente a la libertad de enseñanza y ha destacado como principal el "ideario de cada centro". "La escuela pública única es incompatible con la libertad porque tiene un único ideario", ha aseverado.

Así, ha defendido que los padres "tienen que elegir según el ideario" en lugar de por "argumentos peregrinos y fácilmente rebatibles como la cercanía del centro, las notas que sacarán sus hijos o las relaciones sociales", si bien los considera "legítimos". "El proyecto 'de hombre' y el carácter propio es lo que justifica la existencia de los centros de iniciativa social --concertados-- y su financiación con fondos públicos", ha reivindicado.

"LA CONCERTADA NO QUIERE SER MÁS BARATA"

A nivel económico, Muñoz de Priego ha asegurado que "la concertada es más barata y resulta un ahorro para el Estado" aunque "ni quiere ni debe serlo". Según él, "debería recibir el mismo coste por puesto escolar que la pública" porque lo contrario "es una discriminación inadmisible para las familias".

Otros aspectos que ha defendido son el "reconocimiento jurídico", el "pluralismo social" y el "mejor cumplimiento de los fines educativos" en la concertada". Al respecto, ha señalado que "se puede modificar" la Constitución, que "la atención a la pluralidad no es algo optativo" y que "toda escuela es ideológica, la pública también".

NORMATIVA "AMBIGUA"

El asesor de Escuelas Católicas también ha apuntado tres "restricciones" a este tipo de centros: la propia normativa "ambigua", su aplicación política "reduccionista en la mayoría de comunidades autónomas" con "tendencia al intervencionismo" y un debate social "sesgado" y "basado en mantras ideológicos, clichés, mentiras y difamaciones que se repiten cada cierto tiempo", como que "la concertada es más elitista".

"Acaba llevando a una 'publificación' de la educación concertada. Es algo muy peligroso porque, si va a ser igual que la pública, para eso ya está la pública", ha advertido, para insistir en que un modelo de educación pública única sería "excluyente" y supondría "imposición sin opciones".

Ante esta situación, Jesús Muñoz de Priego ha reivindicado la importancia de alcanzar un consenso en educación y "hacer ver a la sociedad que la Administración no puede suplir a los ciudadanos, solo representarlos". "Más que una exigencia, un pacto educativo es una necesidad. Y si es necesario, cambiar la Constitución", ha añadido.

Por otro lado, preguntado por la diferenciación de los criterios de concertación entre la enseñanza obligatoria y la postobligatoria, el abogado ha asegurado que no tiene claro que "realmente exista" y ha defendido "ver si es ficticia o se ha creado y si hay competencias para ello". "Más de 40 sentencias del Tribunal Superior de Justicia y diez del Tribunal Supremo dicen que los criterios son los mismos", ha recalcado.

"HABRÁ QUE VER CÓMO SE PUEDE RECURRIR"

Por su parte, el presidente de la Mesa por la Educación ha denunciado las "muchas limitaciones" de un decreto que "pone todas las trabas posibles y llega a absurdos como que se despide a profesores para luego recolocarlos en otro centro", todo por "no querer aceptar el juego de la libertad". A nivel local, ha asegurado que "el norte de Valencia tendrá muy difícil mantener los conciertos" por la "limitación en distritos".

"Habrá que analizarlo y habrá que ver como se puede recurrir, pero entendemos que hay muchos aspectos que no casan con la legislación vigente", ha manifestado, para puntualizar que la organización "no puede porque no tiene personalidad jurídica" y que cada entidad que la integra "lo valorará" independientemente según afecte a familias, profesores o centros. Con todo, ha indicado que "puede haber cierta voluntad de entendimiento" en la propuesta de la Conselleria, aun con bases "negativas".

Finalmente, la titular de Escuelas Católicas ha reiterado que la patronal prefiere "pensar en positivo" y que "no se eliminará ninguna unidad de Bachillerato" ni "ningún niño tendrá que cambiar de centro como dijo Marzà", al tiempo que ha lamentado que, con el decreto, "se puede cercenar el gran avance educativo en la Comunitat: la educación gratuita hasta los 18 años". "¿Es que solamente pueden elegir los más ricos y las familias pobres están condenadas", ha apostillado.