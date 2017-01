La Junta aplaude la aprobación de unas cuentas "realistas" y aboga por "reconducir" la situación con Podemos

24/01/2017 - 20:22

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ha agradecido el trabajo de los grupos parlamentarios "que han facilitado el acuerdo" para permitir la aprobación de unos presupuestos "realistas" y que "no contienen recortes", mientas que ha abogado por "reconducir" la situación con Podemos.

MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)

Pilar Blanco-Morales se ha pronunciado de esta forma, en rueda de prensa, tras la aprobación en la tarde de este martes en la Asamblea de Extremadura, de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2017, que han contado con el apoyo del PSOE, las abstenciones del PP y de Ciudadanos, y el voto en contra de Podemos.

En su intervención, la consejera de Hacienda ha querido "agradecer el trabajo de los grupos parlamentarios que han facilitado el acuerdo" en alusión al PP y Ciudadanos, mientras que a los grupos que "no han querido, no han sabido o no han podido trabajar en este acuerdo", les ha señalado que "abstenerse es muy cómodo".

"Hoy es como si el Parlamento de Extremadura tuviera seis diputados menos", ha señalado Pilar Blanco-Morales en alusión a los seis parlamentarios de Podemos, una situación que ha abogado por "reconducir" tras lo que ha reafirmado que "desde hoy" empieza "a trabajar para consensuar los presupuestos de 2018".

Blanco-Morales ha valorado que las "dos intensas jornadas" celebradas este lunes y martes en la Asamblea "han concluido con lo que Extremadura, que son unos presupuestos para 2017", que la consejera ha calificado de "realistas" y que "no contienen recortes".

Así, la consejera ha reafirmado que "son presupuestos para la cohesión social y territorial de Extremadura", que "trabajan para cumplir con los objetivos de estabilidad", así como que "avanzan en la mejora de las condiciones de vida de los extremeños".

"SE EJECUTARÁN TODAVÍA MEJOR"

Blanco-Morales ha reafirmado que las cuentas de 2016 "se ejecutaron correctamente", mientras que las de 2017 "se ejecutarán todavía mejor", ya que al aprobarse en enero "dará mayor facilidad para llevar a cabo aquellas políticas expansivas que también se contemplan en el presupuesto".

En su intervención, la consejera extremeña de Hacienda ha valorado que el Ejecutivo regional "en todo momento se ha movido en el ámbito de la responsabilidad", tras lo que ha lamentado que se han presentado "algunas enmiendas, que suponen incrementar el déficit, que suponen dificultar el cumplimiento de los objetivos de déficit".

Algo que "se ha hecho atendiendo a los procesos de congreso que tienen los partidos, y no pensando en el conjunto de los extremeños, sino pensando solo y exclusivamente en determinadas ciudades o personales", ha señalado Blanco-Morales, quien ha lamentado la "falta de responsabilidad" en este sentido, aunque "están en el ámbito de consensos posibles".

Pilar Blanco-Morales ha explicado que en este debate de las enmiendas parciales que se ha desarrollado durante dos días en la Asamblea, "hay propuestas del Gobierno que se han modificado para atender a los planteamientos de otros grupos parlamentarios", mientras que también ha propuestas de la oposición "con las que no se ha podido llegar a un acuerdo, y que han sido rechazada".

En ese sentido, la consejera ha aclarado "el acuerdo de hoy no implica que en sus mismos términos se tenga que reproducir en lo sucesivo", al igual que la "falta de acuerdo" tampoco significa que "no pueda alcanzarse un acuerdo" en sucesivas sesiones plenarias sobre otros asuntos.

Ante esta situación, Blanco-Morales ha abogado por "hacer todos el esfuerzo" de contemplar el trabajo de los grupos como una "continua y constante dedicación a atender a los problemas de los ciudadanos", lo cual debe hacerse "revisando nuestras posiciones" y "esperando de los otros grupos parlamentarios aquellas ideas y aportaciones que puedan enriquecer las medidas que el gobierno está dispuesto a poner en marcha".

"Nos queda a partir de hoy mucho trabajo por realizar", ha concluido la consejera extremeña de Hacienda.