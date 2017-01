Montesinos escribe y busca reivindicar su aporte a la "pacificación" de Perú

Lima, 24 ene (EFE).- Vladimiro Montesinos, el que para muchos fue el cerebro detrás de la mayor red de corrupción de la historia de Perú, sigue escribiendo libros en los que busca reivindicar su contribución a la "pacificación" de su país en los años noventa.

Preso desde 2001 en la Base Naval del Callao y sentenciado por delitos de lesa humanidad y corrupción, el exasesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), pasa parte de su tiempo revisando documentos y escribiendo su versión de algunos de los sucesos más destacados de las últimas décadas, según señaló hoy su abogada, Estela Valdivia.

Precisamente, Valdivia presentó este martes "Operación Militar Chavín de Huántar-con el terrorismo no se negocia", un voluminoso libro escrito durante los últimos tres años por Montesinos.

Ante un auditorio conformado en su mayoría por exmilitares y periodistas, la abogada aseguró que el ex hombre fuerte de los servicios de información peruanos redactó su texto a mano, por lo que mostró los papeles manuscritos.

Se trata del séptimo libro de Montesinos, publicado en dos tomos, con 40 capítulos y que, a primera vista, destaca por mostrar en su portada a Fujimori después de la operación militar "Chavín de Huántar", que permitió el rescate de los rehenes de la residencia del embajador japonés en Lima, el 22 de abril de 1997.

Desde el 17 de diciembre de 1996, un grupo de 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había mantenido secuestradas a 72 personas, entre las que estaban el Canciller, Francisco Tudela, y el embajador japonés, Morihisa Aoki.

Valvidia resaltó hoy que Montesinos atribuye el éxito de la operación "a la decisión política" de Fujimori, a la actuación de los militares que participaron en el rescate y al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que Montesinos dirigía "en la sombra".

"Esta obra tiene por objeto llenar un vacío y aportar conocimiento sobre cómo en la década de 1990, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, se hizo frente con éxito a una grave situación de crisis, con toma masiva de rehenes, en un recinto diplomático extranjero", dijo.

La abogada indicó que Montesinos también busca "dejar documentado, en el campo de la seguridad y defensa, un capítulo de la historia en la lucha antiterrorista en Perú que sirva de modelo ante la amenaza del terror."

Ante los requerimientos de la prensa sobre el origen del dinero que permitió esta publicación y el alquiler del salón de un lujoso hotel de Lima donde se hizo la presentación, la abogada aseguró que se utilizaron los ahorros obtenidos por las ventas de los anteriores libros de Montesinos.

"Él no tiene patrimonio, lo he hecho con los ahorros de la venta de los libros de él... acá no hay ningún dinero de la corrupción de la década de los noventa", afirmó.

Valdivia dijo que el libro no ha sido revisado por el expresidente Fujimori, pero sí contó con la autorización del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), porque forma parte del trabajo que Montesinos hace en prisión "para poder redimir su pena."

Vladimiro Montesinos es autor de otros seis libros sobre temas de inteligencia militar, los primeros de ellos titulados "Peón de ajedrez", "Ídolos de barro" y "Guerra sin rostro", dedicados a analizar la coyuntura política internacional.

Su cuarto libro, "Sin Sendero. Alerta temprana", se centró en examinar la ideología y el desempeño del grupo terrorista Sendero Luminoso en el siglo XXI, tras lo cual publicó "Espionaje chileno, operaciones especiales de inteligencia contra el Estado peruano".

Antes del título presentado hoy, dio a conocer "Sin Sendero. Alerta temprana II", un texto en el que advierte de la posible reaparición de Sendero Luminoso.

Valvidia consideró que los interesados recibirán "con mucho agrado" su último trabajo, ya que podrán "enterarse de detalles inéditos que nunca antes han sido contados."

"Felizmente él es un hombre muy inteligente, muy capaz y no se deja vencer así nada más; él está ahí (en prisión) como si estuviera en un cuartel, y sigue escribiendo sus libros, estudiando y haciendo y preparando escenarios de contingencia," reveló.

David Blanco Bonilla