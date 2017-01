UCA-UCE denuncia "reiterados" incumplimientos en los pagos del Plan de Préstamos Reintegrables de la Junta

24/01/2017 - 22:14

La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) traslada su "preocupación y malestar" porque, "una vez más", la Consejería de Fomento y Vivienda incumple su compromiso de ayudas mediante préstamos reintegrables de la comunidad autónoma destinados a la adquisición de vivienda libre en Andalucía, con el fin de facilitar a los andaluces el acceso a una vivienda en condiciones ventajosas y, por otra parte, reactivar la economía, poniendo en el mercado el elevado 'stock' de viviendas sin vender.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

En una nota, UCA-UCE señala que ha conocido este extremo por denuncias de los propios afectados ante esta entidad y por el hecho de que la propia administración andaluza haya reconocido los retrasos e impagos.

"Centenares" de personas y familias que se compraron una vivienda con la premisa de contar con una ayuda pública para pagar las cuotas de su hipoteca están afectadas por los retrasos: todas reclaman el cumplimiento por parte de la Junta del Plan de Préstamos Reintegrables y que la administración autonómica se ponga al día en los pagos comprometidos, pues el Gobierno andaluz "acumula ya 18 meses de retraso en el pago de las cuotas a los beneficiarios".

Ante el conocimiento de los primeros incumplimientos y retrasos en los pagos, ya en su día, por julio de 2014, UCA-UCE denunciaba esta situación y ponía en marcha de acciones de defensa de las personas afectadas. El problema se detectaba cuando las personas que firmaron dichos préstamos, creyendo que iban a recibir una ayuda mensual periódica de la Junta, comenzaban a comprobar como el dinero no acababa de llegar a sus cuentas, "provocando serias dificultades para pagar sus créditos y graves consecuencias en algunos casos, por el temor a desahucios".

Las resoluciones de la Consejería de Fomento y Vivienda concedían hasta 15.000 euros a los usuarios en 60 mensualidades, lo que debía traducirse en una ayuda comprometida al mes para el pago de la hipoteca por la vivienda adquirida.

Desde el inicio de esta problemática UCA-UCE ha atendido en su red de oficinas territoriales consultas y reclamaciones de personas afectadas, habiendo desarrollado un proceso de defensa de los afectados en vía administrativa. De hecho, ya ante las primeras reacciones, la Junta aprobaba libramientos extraordinarios para regularizar los atrasos.

"Lamentablemente, la situación se ha vuelto a repetir, lo que nos lleva en este momento a no descartar la puesta en marcha de otras vías como la judicial en caso de que siga sin haber respuesta favorable de la Consejería competente", pues "no es de recibo a estas alturas", para UCA-UCE, "que la Junta anunciara a finales de pasado año que procedería a solucionar el problema de los retrasos, pero que efectivamente los importes comprometidos no llegaran finalmente a los destinatarios, muchos de los cuales ni siguiera están obteniendo fechas concretas para su materialización".

"Tampoco es de recibo que el Ejecutivo andaluz achaque estos retrasos a crisis económica o restricciones presupuestarias, pues entendemos que los préstamos deberían haber quedado consignados en los presupuestos de cada uno de los ejercicios aprobados por el Parlamento", apostilla el colectivo, que, por ello, asegura que se dirigirá también a las fuerzas parlamentarias andaluzas.