El Grupo Parlamentario Popular presentará enmienda a la totalidad a los presupuestos de Castilla-La Mancha

25/01/2017 - 12:22

El Grupo Parlamentario Popular presentará enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha, según ha confirmado este miércoles su portavoz, Francisco Cañizares.

TOLEDO, 25 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los medios sobre si finalmente presentarán esta enmienda, el portavoz de los 'populares' ha contestado con un escueto "pues sí", después de haber expresado diversas críticas sobre los mismos previamente.

"No nos convencen en la forma en la que se han presentado y de lo que vamos conociendo, tenemos bastante datos para decir que estos presupuestos son nefastos para Castilla-La Mancha", ha manifestado Cañizares, que ha añadido que en el PP tienen "una visión clara de que son el camino inevitable a una subida masiva de impuestos".

También se ha preguntado si Podemos ahora no va a presentar enmiendas, al incluirse en este proyecto de ley los 119 millones de euros para su Plan de Garantías. "¿Qué pasa que Podemos no va a presentar enmiendas? Ya no les interesa que los interinos cobren en verano, el amianto, o que se cobren ayudas para que Talavera sea ciudad del deporte", ha reprochado Cañizares mostrando una "enorme preocupación" por que, al incluir la partida que reclamaba la formación morada para este plan, "ya está todo solucionado".