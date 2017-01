Tribunales.-Mellet dice que Torrijos "no tuvo que ver" en el pliego del concurso de suelos de Mercasevilla

25/01/2017 - 12:54

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha asegurado este miércoles que el ex primer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento hispalense Antonio Rodrigo Torrijos "no tuvo nada que ver" con el contenido y elaboración del pliego de condiciones del concurso público para la venta de los suelos de la lonja.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

En su segunda jornada de declaración como investigado por las presuntas irregularidades en la adjudicación de este concurso público, y a preguntas de la abogada de Torrijos, Fernando Mellet ha insistido en que dicho pliego de condiciones fue elaborado por la ex jefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante, el ex asesor de Mercasevilla Jorge Piñero y el economista José Antonio Ripollés.

Torrijos "no tuvo nada que ver" en el contenido del pliego, ha subrayado el exgerente de Mercasevilla, quien ha puesto de manifiesto que, en el pleno del Ayuntamiento, todos los votos fueron favorables a dicho pliego y únicamente hubo una abstención. "Fue aceptado, admitido y corroborado por los consejeros" de la lonja, ha añadido.

En este sentido, Mellet ha querido precisar lo que aseveró en la primera jornada de declaración y ha dicho que Torrijos, "por su especial pensamiento sobre temas sociales, planteó que se hiciera una operación donde no hubiera especulación con los temas sociales".

"ABSOLUTAMENTE LEGAL"

"Nadie dudó de que lo que se estaba haciendo era absolutamente legal", ha declarado el ex director general de Mercasevilla, que ha indicado, respecto a la elección del concurso público en detrimento de la subasta o adjudicación directa de los suelos, que dicha fórmula fue decidida "de forma unánime" en los órganos societarios de la lonja y "todos los consejeros votaron a favor".

Asimismo, ha indicado que fue en el año 2002 cuando la Junta de Accionistas le nombró director general de Mercasevilla, fecha en la que Torrijos "no tenía ningún cargo", pues llegó al Ayuntamiento con posterioridad, siendo "consejero y viceconsejero segundo" de la sociedad.

A preguntas del abogado del exasesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, Fernando Mellet ha subrayado que no le consta "ninguna instrucción" del mismo para que se llevara a cabo la venta directa de los suelos de Mercasevilla y ha asegurado que, como director general, "tenía el interés de buscar la mejor operación económica, social y jurídica para Mercasevilla".

Castaño "no intervino en el pliego", ha dicho Mellet, que, cuestionado asimismo por la defensa del exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, ha insistido que a la hora de decidir la fórmula del concurso público "se decidió seguir el criterio que marcaron el secretario y el interventor" del Ayuntamiento hispalense.

LA JUEZ LE LLAMA LA ATENCIÓN

Por último, ha apostillado que "nunca nadie me comentó la posibilidad de que se favoreciera" a Sanma, filial de Sando, en el concurso. "Ni conocía a Miró ni sabía quien era Sando ni Sanma", ha finalizado Mellet, a quien la juez de lo Penal número 13 ha llamado la atención en el momento del interrogatorio y cuando estaba respondiendo a las preguntas de uno de los abogados defensores. "Risas ninguna, que esto es muy serio", le ha espetado la juez.

En su primer día de declaración, cabe recordarlo, Fernando Mellet ya dijo que "nunca" garantizó a Sanma que fuera a resultar la adjudicataria del concurso público para la venta de los suelos de la lonja, tal como ocurrió finalmente, ya que "no le puedo prometer algo de lo que yo no decido", añadiendo además que "no sabía" que Sanma "se iba a presentar" al concurso.